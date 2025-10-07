Kost opportunisme straks de kop van Stef Wils?

Je debuut als hoofdcoach meteen bij een topploeg maken in de Jupiler Pro League. Wie zegt daar nee tegen? Stef Wils alleszins niet. Een keuze die hij zich nu misschien beklaagt?

Ambitie versus realiteit

Misschien wel een iets te opportunistische keuze van Wils. Een trein die misschien maar één keer passeert, moet hij gedacht hebben. Maar wat hij niet gedacht had, was dat de Great Old na 10 speeldagen op plaats 13 zou staan.

Zeker niet omdat CEO Sven Jacques en technisch directeur Marc Overmars vorige week nog aangaven dat de top 6 een helder doel is voor Antwerp, ookal zijn ze aan het bouwen aan iets nieuws. Zelfs in aanmerking komen voor plekken 4 of 5 zit erin volgens de twee grote mannen op de Bosuil.

120 miljoen

Maar hoe doe je dat als er al enkele jaren alleen maar bezuinigd wordt? De voorbije drie jaren maakte Antwerp maar liefst 120 miljoen euro netto transferwinst. Goed verkocht, goed onderhandeld van Overmars. Maar wat wordt er in de plaats gedaan?

Die miljoenen moesten vooral gebruikt worden om financiële putten te dichten en de gemaakte investeringen van sterke man Paul Gheysens te betalen. Het resultaat op het veld is de voorbije weken pijnlijk duidelijk geworden en dat is dat er niet genoeg kwaliteit op het veld staat. 140 miljoen verkocht, amper voor 20 miljoen ingekocht op drie seizoenen tijd.

En dat is te weinig, dat gaf kapitein Vincent Janssen vorige week al aan. Kwalitatief staat er op zowat elke linie wel een speler die er in andere play off 1-kandidaten niet in zou staan. Foulon, Somers en Van Den Bosch hebben in de Jupiler Pro League al bewezen dat ze het kunnen, net als Janssen. Maar die is hopeloos uit vorm.

Liet Wils zich inpakken door de praatjes van Jacques en Overmars zonder te zien dat er eigenlijk echt niet genoeg kwaliteit in de kern zit of slaat de motor toch nog aan. En krijgt Wils die kans wel?