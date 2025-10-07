'Na interesse van Barcelona klopt nu ook Saoedische voetbalbond aan voor 15-jarig Belgisch toptalent'

Foto: © photonews

Mahdi El Maimouni wordt nauwlettend gevolgd door... de Saoedi-Arabische federatie, die hem graag de sportnationaliteit wil aanbieden om zich voor te bereiden op het Wereldkampioenschap van 2034. En zo komen ze de jonge talentjes mogelijk steeds sneller halen.

Mahdi El Maimouni is een jonge middenvelder van Charleroi, geboren in 2009. Vorig jaar mocht hij al even gaan meetrainen bij Barcelona en ook heel wat andere ploegen zien wel een grote toekomst in hem, al is hij tot op heden nog steeds in Henegouwen te vinden.

Ondertussen is er ook al gebakkelei over zijn mogelijke nationale ploeg in de toekomst, want Saoedi-Arabië klopt aan bij de jonge speler. 

Saoedi-Arabië neemt de afgelopen jaren een steeds belangrijkere plek in op de kaart van het wereldvoetbal. En de groei beperkt zich niet langer tot de ontwikkeling van de Saudi Pro League, die grootschalig gefinancierd wordt.

Alles in het teken van het WK 2034? 

Het land stuurt nu zijn jonge talenten naar zorgvuldig geselecteerde en gesubsidieerde Europese clubs om hen de beste omstandigheden te bieden om hun vooruitgang te bevorderen.

Tegelijkertijd zoeken de leiders van de Saoedische voetbalfederatie naar de beste internationale talenten om hen te overtuigen om lid te worden van het Saoedische nationale team, dat constant in ontwikkeling is na hun optreden op het WK 2022.

Mahdi El Maimouni, een Belgisch-Marokkaanse binnenkort Saoedische international?

Een van de spelers die opgemerkt worden, speelt in België: het gaat om Mahdi El Maimouni, een jonge middenvelder van Sporting Charleroi geboren in 2009. Al meer dan een maand traint hij bij een gerenommeerde Europese club, in nauwe samenwerking met Saoedi-Arabië.

De entourage van de jonge speler, die vorig jaar al naar Saoedi-Arabië was gereisd om verschillende Europese clubs ter plaatse te ontmoeten, heeft vorige maand de Saoedische voetbalfederatie ontmoet om een mogelijke naturalisatie van de Belgisch-Marokkaanse speler te bespreken. Het doel van het groen-wit gestreepte land is om zijn talentenpool uit te breiden met het oog op het WK 2034, dat op eigen bodem zal plaatsvinden.

1 reacties
