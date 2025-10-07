Wie wint het pokerspel? 'Anderlecht concurreert voor Stroeykens met drie grote namen uit Europese voetbal'

Mario Stroeykens komt opnieuw aan de oppervlakte bij RSC Anderlecht. Maar de naam van de aanvallende middenvelder wordt ook opnieuw gretig genoteerd door andere clubs. En dat ziet Olivier Renard niét graag gebeuren.

Mario Stroeykens had tijdens de afgelopen zomermercato zijn zinnen gezet op een transfer. Enkel SC Braga bleek achteraf concreet, terwijl het jeugdproduct van RSC Anderlecht de pijlen op een club met meer naam en faam had gericht.

De brokken lijken ondertussen gelijmd. Besnik Hasi doet opnieuw een beroep op Stroeykens, terwijl ook Olivier Renard opnieuw met de middenvelder aan het praten is. Een contractverlenging lijkt géén onrealistische piste meer.

Nodige interesse

Alhoewel? De wederopstanding van Stroeykens zorgt voor de nodige interesse. Olympique Marseille en Olympique Lyon hebben onze landgenoot op de verlanglijst gezet.

En daar komt nog een grote naam bij. Portugese media melden dat ook FC Porto een buitenkans ruikt. De Portugese topclub ziet een speler met véél potentieel die goedkoop kan opgepikt worden.

Wie wint het pokerspel?

Maar wie wint het pokerspel? Bovengenoemde clubs willen immers wachten tot de zomer om Stroeykens transfervrij op te halen in Brussel. Of heeft Anderlecht ze allemaal een uppercut via een contractverlenging?