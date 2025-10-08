KV Mechelen laat oude bekende meetrainen en die hoopt een contract te versieren

KV Mechelen verwelkomt deze week een vertrouwd gezicht op het oefenveld. Hassane Bandé, de Burkinese aanvaller die in het verleden al indruk maakte bij Malinwa, is momenteel transfervrij en traint mee met de A-kern in de hoop een contract te versieren.

Bandé, 26 jaar oud, is sinds eind juni zonder club na het aflopen van zijn overeenkomst bij HJK Helsinki. Bij de Finse landskampioen speelde hij in 2023 een rol in zowel de nationale competitie als in Europese kwalificatiewedstrijden voor de Champions League en Conference League. Na zijn vertrek uit Finland zoekt hij nu een nieuwe uitdaging.

Eerste stappen

De voorbije dagen werkte Bandé al individuele looptrainingen af achter de Kazerne, zo meldt Het Nieuwsblad. Inmiddels neemt hij ook deel aan de groepstrainingen met de eerste ploeg. Hoewel hij hoopt op een nieuwe verbintenis, is er nog geen sprake van een concreet contractvoorstel.

De huidige testperiode bij KV Mechelen betekent een terugkeer naar de club waar Bandé acht jaar geleden zijn eerste stappen in het Belgische profvoetbal zette. Op achttienjarige leeftijd arriveerde hij vanuit Salitas in Burkina Faso en wist hij na een proefperiode een contract te bemachtigen. In zijn debuutseizoen scoorde hij 12 keer in 27 wedstrijden.

Blessure bij Ajax

Ondanks zijn sterke prestaties kon hij de degradatie van Mechelen niet voorkomen. Nadien volgde een transfer naar Ajax, dat 8,25 miljoen euro voor hem betaalde. Een zware blessure kort na zijn aankomst in Amsterdam verhinderde echter zijn doorbraak bij het eerste elftal.

Bandé kwam vervolgens uit voor Amiens in Frankrijk, FC Thun in Zwitserland en NK Istra in Kroatië. Daarnaast verzamelde hij 37 interlands voor Burkina Faso. Zijn carrière kende wisselende successen, en na zijn passage in Finland probeert hij nu opnieuw voet aan de grond te krijgen in België.