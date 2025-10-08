Mag Club Brugge een klein beetje hoop koesteren? Bayern straks zonder Harry Kane?

Mag Club Brugge een klein beetje hoop koesteren? Bayern straks zonder Harry Kane?
Foto: © photonews

Mag Club Brugge een beetje hoop koesteren? Dé man-in-vorm  van het Duitse seizoen, Harry Kane, staat mogelijk aan de kant voor de Champions League-confrontatie tegen Bayern München. De Engelse topspits kampt met een enkelblessure en trainde woensdag individueel.

Kane miste daardoor ook de training van Engeland woensdag, een dag voor de oefeninterland tegen Wales. Ook verdediger Jarell Quansah van Bayer Leverkusen bleef binnen, terwijl de overige 22 spelers onder leiding van bondscoach Thomas Tuchel het oefenveld opgingen in Burton upon Trent.

De blessure liep Kane afgelopen zaterdag op tijdens het competitieduel bij Eintracht Frankfurt, dat Bayern met 0-3 won. Na de wedstrijd gaf de spits aan lichte hinder te voelen, maar was hij optimistisch over zijn beschikbaarheid voor de interlands.

Binnen 12 dagen tegen Bayern tegen Club Brugge

Voor de eerste interland tegen Wales lijkt Kane echter twijfelachtig. Bondscoach Tuchel zal de situatie de komende dagen nauwgezet opvolgen, aangezien de speler normaal gezien een cruciale rol vervult in het aanvalsspel van Engeland.

Bayern München hervat de competitie op 18 oktober met een topper tegen Borussia Dortmund. Vier dagen later wacht Club Brugge in de Champions League. De conditie van Kane tegen die tijd zal een belangrijke factor zijn voor zowel zijn club als de Belgen.

Voor Club Brugge kan het een geluk bij een ongeluk zijn: het missen van Kane zou de druk op andere spelers van Bayern verhogen en de kansen van de Brugse ploeg in hun Europese duel iets realistischer maken.

