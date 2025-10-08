Monsterschorsing voor 1B-speler: maar liefst negen matchen aan de kant na incident tegen RSCA Futures

Kays Ruiz, speler van Francs Borains, is zwaar gestraft door het Disciplinair Comité. De 23-jarige Frans-Marokkaanse aanvaller kreeg maar liefst negen wedstrijden schorsing na een kopstootincident tegen de RSCA Futures.

Tijdens het tumultueuze duel, waarin Francs Borains een 0-3-achterstand nog wist op te halen, kwam het tot een opstootje tussen beide banken. Ruiz stapte agressief af op een speler van Anderlecht Futures en deelde vervolgens een kopstoot uit aan Joel Kana, het jongere broertje van Marco Kana, die op de bank zat.

De club en de speler verdedigden zich door te stellen dat Ruiz eerst zwaar werd uitgedaagd, onder meer met persoonlijke beledigingen. Volgens hen was er geen echte kopstoot, maar een “voorhoofd-tegen-voorhoofd”-contact. Het Comité achtte de beelden echter duidelijk genoeg en legde een schorsing van zes speeldagen op, bovenop een eerder uitgestelde straf van drie matchen.

Negen keer voor PSG gespeeld: toptalent met akelig kantje

Dat betekent dat Ruiz, als Francs Borains geen beroep aantekent, pas half december opnieuw in actie mag komen. De middenvelder kwam vorig seizoen al negatief in beeld door een gelijkaardig incident tegen SK Beveren. Het nieuwe voorval maakt zijn reputatie er niet beter op.

De carrière van Kays Ruiz blijft zo in het teken staan van onbenut potentieel. Opgeleid bij Lyon, FC Barcelona en PSG, gold hij ooit als een uitzonderlijk talent. Hij speelde zelfs negen keer voor de A-ploeg van PSG en trainde destijds met Lionel Messi en Angel Di Maria.

Ex-ploegmaat Ander Herrera vertelde eerder al dat Ruiz “een toptalent op training” was, maar dat zijn mentaliteit hem parten speelde. Di Maria voorspelde het destijds treffend: "Hij is goed, maar mentaliteit haalt het van talent.” Een uitspraak die vandaag pijnlijk actueel blijft.