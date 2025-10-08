Sporting Hasselt geen eindstation? Tuur Dierckx spreekt over de ambities die hij nog heeft

Tuur Dierckx, voormalig speler van onder meer Club Brugge, Antwerp en Westerlo, heeft zich na een lange profcarrière aangesloten bij Sporting Hasselt. De aanvaller blikt terug op zijn keuze en licht zijn toekomstplannen toe, zonder het profvoetbal definitief vaarwel te zeggen.

Na het faillissement van Deinze zat Dierckx in november 2024 zonder club. “Eerlijk: twee jaar geleden was het voor mij ondenkbaar geweest dat ik niet langer als profvoetballer aan de slag zou zijn”, vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Buitenland

Buitenlandse opties lagen op tafel, maar familiale omstandigheden deden hem besluiten in België te blijven. “Mijn vriendin raakte zwanger, dus kozen we ervoor om hier te blijven.” Hoewel er interesse was vanuit de Challenger Pro League, vond Dierckx daar niet de juiste uitdaging. Uiteindelijk werd het Sporting Hasselt in eerste nationale.

Volgens Dierckx leeft de club heel hard. “We spelen voor meer volk dan heel veel clubs in 1B. Je voelt aan alles dat deze club leeft en groeit. Zowel qua structuur als accommodatie neigen we steeds meer naar wat je van een degelijke Belgische profclub mag verwachten.”

Hogerop

Dierckx spreekt zich in het interview ook uit over zijn toekomst. “Ik ondertekende in Hasselt een overeenkomst voor twee seizoenen, met een optie op een derde jaar. Een engagement voor de langere termijn dus.”





Hij sluit een terugkeer naar het hoogste niveau echter helemaal niet uit. “Als de kans zich zou voordoen om opnieuw een stap hogerop te zetten, dan moet je dat altijd overwegen, denk ik.” Toch ligt zijn voorkeur bij Hasselt. “Maar liefst zou ik sprongen maken met Sporting Hasselt. Ik heb het hier uitstekend naar mijn zin.”