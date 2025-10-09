België begint goed aan EK-droom, met dank aan toptalent Anderlecht

België begint goed aan EK-droom, met dank aan toptalent Anderlecht

De Rode Duivels U17, die de eerste echte competitieve leeftijdscategorie zijn, zijn begonnen aan hun kwalificatiewedstrijden voor het Europees kampioenschap. Een eerste kwalificatiegroep moet worden gewonnen op weg naar de eliteronde.

Concreet moet een U17-team twee kwalificatierondes doorlopen om zich te plaatsen voor het EK. Als België de eerste ronde succesvol doorloopt, zal het deelnemen aan de eliteronde, het laatste kwalificatietoernooi voordat het Europees kampioenschap begint.

De selectie van bondscoach Sven Vermant en zijn assistent-trainer Guillaume Gillet: Assil Saidi, Elie Mbavu, Sami El Morabet, Jelle Driessen, Kiyan Achabar (Genk), Mamadou Baldé, Al-Hassan Kamara, Léni Tom Strouwen (Club Brugge), Ilyas Benktib, Joshua Nga Kana, Jayden Onia Seke, Rune Verstrepen (Anderlecht), Preben Blondeel, Rayan Yaakoubi (Gent), Xander Dierckx, Niels Filippo, Lowie Piselé, Louwie Van Gelder (Antwerp), Esteban Levaux, Yhanis Onehese (Standard), Femi Siwoku (OHL)

Zege tegen Moldavië als start EK-droom

België U17 is hun kwalificatiecampagne voor het EK 2026 begonnen met een overwinning. In Hasselt wonnen de jonge Belgen hun eerste wedstrijd van de kwalificatieronde met 1-0 tegen Moldavië.

Sven Vermant mag blij zijn met de defensieve soliditeit die zijn team heeft getoond, ze bleven gefocust tot het einde van de wedstrijd. De held van de avond was Joshua Nga Kana van Anderlecht.

Een Anderlecht-speler als enige doelpuntenmaker

De vleugelspeler van RSCA Futures bleef kalm in een een-op-eensituatie tegenover de keeper en maakte zo zijn eerste doelpunt voor België U17. De Belgen waren dominant en hadden een halfuur lang een numeriek overwicht, maar slaagden er niet in om de voorsprong te vergroten.

Een minimale score, maar een waardevolle overwinning voor de troepen van Vermant. Later volgen nog duels tegen Wit-Rusland in Lommel en Noorwegen in Luik. Noorwegen won van Wit-Rusland met 4-3 na een late comeback met drie goals in vijf minuten.

