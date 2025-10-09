Nederland op WK-koers, ex-spelers Anderlecht en Standard van belang voor hun land

De Rode Duivels komen vrijdagavond in actie tegen Noord-Macedonië, maar op donderdagavond waren er al de eerste wedstrijden in de strijd om de felbegeerde WK-tickets. Onder meer Nederland kwam in actie.

Groep C: Denemarken en Schotland laten elkaar niet los

In groep C maakte Denemarken de nodige indruk op speeldag drie door met 0-6 te gaan winnen bij Wit-Rusland. Anders Dreyer - met een verleden bij Anderlecht - maakte twee goals voor de Denen.

Ook Schotland doet met 7 op 9 nog mee in de groep. Zij wonnen met 3-1 van Griekenland, al waren de Grieken op het uur nog op voorsprong gekomen.

Groep G: Nederland blijft op kop

In groep G stond Nederland er het beste voor met tien punten uit vier wedstrijden. In Malta mocht het wel geen fout maken als het de polepositie in de strijd om het WK-ticket wilde vasthouden.

Dat zou ook niet gebeuren, want op het eiland werd met 0-4 gewonnen. Gakpo opende snel de score, goed voor de 0-1 bij de rust. Na de koffie drukte hij door met zijn tweede van de avond, Reijnders en Depay deden de boeken helemaal dicht.

Finland maakte in eigen huis een vroege achterstand tegen Litouwen goed. Door de 2-1 overwinning blijven ook zij met dertien punten meestrijden om de groepswinst, al lijkt de tweede plaats het hoogste haalbare.

Groep H: Oostenrijk vernedert San Marino

In de Nations League spelen de grote ploegen niet meer tegen de allerkleinsten, maar in de WK-kwalificaties is dat wél nog het geval. En dat levert al eens grote uitslagen op.

Arnautovic scoorde vier keer tegen San Marino in een wedstrijd die op 10-0 eindigde, en dan werd er nog een doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel. Oostenrijk blijft foutloos, Bosnië-Herzegovina deed een slechte zaak in Cyprus: 2-2, met onder meer een goal van Kostas Laifis.

Groep L: Far Oer blijft stunten

In groep L won de Far Oer met 4-0 van Montenegro. Met 9 op 18 zijn ze op weg naar de derde plaats in de groep. De strijd tussen Tsjechië en Kroatië eindigde op een 0-0 gelijkspel en zo doen de Kroaten een goede zaak richting groepswinst.