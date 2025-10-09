Zeno Debast, verdediger op weg naar de top (deze winter al?) en de toekomstige leider van de Rode Duivels

Zeno Debast, verdediger op weg naar de top (deze winter al?) en de toekomstige leider van de Rode Duivels
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

We zitten met z'n allen al jaren te klagen over de verdediging van de Rode Duivels. Eerst waren ze te oud, nu zijn ze te jong met te weinig ervaring. Daar begint echter verandering in te komen. Er is al een paar maanden verbetering en daar heeft Zeno Debast wel iets mee te maken.

Debast is onder Rudi Garcia onbetwist titularis bij de nationale ploeg. Meer nog, hij speelde elke minuut sinds de Fransman de fakkel overnam van Domenico Tedesco. Ook bij Sporting, dat nog maar 6 goals in 8 competitiewedstrijden slikte, is hij titularis.

Debast heeft kwaliteiten die weinig verdedigers hebben

Debast maakt de progressie die iedereen van hem verwachtte. Aangezien hij nog maar van zijn 14de echt in de defensie staat, was er inderdaad nog wat werk aan. Collega's maakten bij de Duivels al veel de opmerking "dat hij te pas en te onpas uitstapte". 

Die discipline heeft hij intussen bij de Portugese topclub aangeleerd. Zonder zijn echte meerwaardekwaliteiten te verliezen. Er zijn immers maar weinig centrale verdedigers die de technische mogelijkheden hebben van Debast. De als middenvelder in Neerpede opgeleide Hallenaar kan een aanval lanceren op verschillende manieren.

Liverpool houdt hem in het oog voor... deze winter

Door in te dribbelen, door een winger aan te spelen met een crosspass of door met een steekbal een paar stationnetjes over te slagen. Dat is intussen ook de grote ploegen opgevallen. Onder andere Liverpool houdt hem zelfs al achter de hand voor de wintermercato. Ze hebben daar immers een nieuwe centrale verdediger nodig. Maar ook de rest van de Premier League heeft een papiertje waar zijn naam opstaat.

Op zo'n lijstje kom je niet zomaar terecht. Debast combineert veel kwaliteiten die in een moderne verdediger gezocht worden. Ook leidersschapskwaliteiten. Bij Anderlecht was hij op zijn 19de al een prominente stem in de kleedkamer en op het veld. Hij durft ploegmaats op hun plichten te wijzen.

Anderlecht kan nog miljoenen verdienen

Een transfersituatie die ze bij paars-wit trouwens ook sterk in de gaten houden, want Anderlecht heeft nog een doorverkooppercentage op de meerwaarde van een mogelijke transfer van 15 procent. Als u weet dat Sporting een afkoopclausule van 80 miljoen in zijn contract heeft gezet... Da's al de moeite waard.

Want Sporting is een tussenstation, dat is altijd al de bedoeling geweest. Debast en zijn entourage (zijn familie houdt zich bezig met zijn zaken, nvdr.) wilden geen stappen overslaan door meteen naar de Premier League of La Liga te trekken. Maar de top, dat is en blijft het doel.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Anderlecht
België
Zeno Debast

Meer nieuws

Ramkoers vermijden? Hoe het dilemma van Hasi Anderlecht ook miljoenen kan kosten

Ramkoers vermijden? Hoe het dilemma van Hasi Anderlecht ook miljoenen kan kosten

12:00
1
En nog eentje: dit Afrikaanse land mag naar het WK in de VS

En nog eentje: dit Afrikaanse land mag naar het WK in de VS

15:03
België begint goed aan EK-droom, met dank aan toptalent Anderlecht

België begint goed aan EK-droom, met dank aan toptalent Anderlecht

09:00
Norman Bassette legt duidelijk uit waarom hij niet voor Anderlecht koos

Norman Bassette legt duidelijk uit waarom hij niet voor Anderlecht koos

13:30
1
Louwagie wil 'wraak' voor Kevin De Bruyne: "Hoog tijd dat we toptalent wegpikken bij Genk"

Louwagie wil 'wraak' voor Kevin De Bruyne: "Hoog tijd dat we toptalent wegpikken bij Genk"

10:30
2
Waarom verlaat elke trainer Union SG zo snel? Brusselaars wijken voor niemand af van hun principes

Waarom verlaat elke trainer Union SG zo snel? Brusselaars wijken voor niemand af van hun principes

14:40
Nieuwe, aanvallende versterking strijkt neer bij KV Kortrijk

Nieuwe, aanvallende versterking strijkt neer bij KV Kortrijk

14:45
Gilles De Bilde is streng vlak voor beslissend tweeluik Rode Duivels: "Dat kan hij niet"

Gilles De Bilde is streng vlak voor beslissend tweeluik Rode Duivels: "Dat kan hij niet"

07:40
"Heb dat helemaal naast mij neergelegd": Leandro Trossard maakt korte metten met wat men over hem denkt

"Heb dat helemaal naast mij neergelegd": Leandro Trossard maakt korte metten met wat men over hem denkt

07:00
Rode Duivels doen nu helemaal waar KAA Gent al twee jaar zit op te wachten

Rode Duivels doen nu helemaal waar KAA Gent al twee jaar zit op te wachten

08:20
2
Clublegende van Bayern München bewondert Vincent Kompany: "Dat was vroeger niet het geval"

Clublegende van Bayern München bewondert Vincent Kompany: "Dat was vroeger niet het geval"

14:20
Zonder de vertrekkende Pocognoli verslikt Union zich in tweedeklasser

Zonder de vertrekkende Pocognoli verslikt Union zich in tweedeklasser

14:10
Pocognoli vertrekt bij Union SG, maar Vandenbempt waarschuwt: "Dat is misschien nog een groter probleem"

Pocognoli vertrekt bij Union SG, maar Vandenbempt waarschuwt: "Dat is misschien nog een groter probleem"

14:00
Na uitsluiting tegen Racing Genk: Dender-spits kent zijn straf

Na uitsluiting tegen Racing Genk: Dender-spits kent zijn straf

13:50
Jonas De Roeck (ex-Antwerp en Anderlecht) is op weg naar Club Brugge

Jonas De Roeck (ex-Antwerp en Anderlecht) is op weg naar Club Brugge

12:20
Zijn vertrek lijkt nu écht onvermijdelijk: Pocognoli stuurt zijn kat naar oefenwedstrijd van Union

Zijn vertrek lijkt nu écht onvermijdelijk: Pocognoli stuurt zijn kat naar oefenwedstrijd van Union

13:04
2
Voormalige STVV- en OHL-speler breekt nek tijdens competitiewedstrijd en moet verlamming vrezen

Voormalige STVV- en OHL-speler breekt nek tijdens competitiewedstrijd en moet verlamming vrezen

12:40
Net nu: Stef Wils moet vijf probleemgevallen missen bij Antwerp

Net nu: Stef Wils moet vijf probleemgevallen missen bij Antwerp

10:00
1
Toptalent uit generatie Tielemans spreekt na dertien jaar Anderlecht en maakt pittige vergelijking met Genk

Toptalent uit generatie Tielemans spreekt na dertien jaar Anderlecht en maakt pittige vergelijking met Genk

11:20
BREAKING: 'Het gaat snel voor Pocognoli: op weg naar Monaco, Union vindt opvolger bij concurrent uit JPL'

BREAKING: 'Het gaat snel voor Pocognoli: op weg naar Monaco, Union vindt opvolger bij concurrent uit JPL'

10:42
35
'KAA Gent mikt op de nieuwe Moses Simon en wil Franse en Duitse topclubs aftroeven'

'KAA Gent mikt op de nieuwe Moses Simon en wil Franse en Duitse topclubs aftroeven'

09:30
Geen Benteke bij de Rode Duivels: bondscoach Rudi Garcia legt uit waarom

Geen Benteke bij de Rode Duivels: bondscoach Rudi Garcia legt uit waarom

23:00
5
KRC Genk hakt knoop door over Thorsten Fink: gesprekken met spelers aan de gang

KRC Genk hakt knoop door over Thorsten Fink: gesprekken met spelers aan de gang

08:40
1
Te drastisch? Gilles De Bilde ziet maar één oplossing voor RSC Anderlecht

Te drastisch? Gilles De Bilde ziet maar één oplossing voor RSC Anderlecht

21:40
5
Bom onder Belgische competitie? Drie teams schrijven open brief én trekken naar het BAS

Bom onder Belgische competitie? Drie teams schrijven open brief én trekken naar het BAS

08:00
4
Alarmfase rood: buitenlandse topclub dringt aan voor Pocognoli en spreekt met succescoach

Alarmfase rood: buitenlandse topclub dringt aan voor Pocognoli en spreekt met succescoach

07:20
Royal Antwerp FC komt met heel mooi, hartverwarmend initiatief voor fans

Royal Antwerp FC komt met heel mooi, hartverwarmend initiatief voor fans

06:30
De schuld van Tedesco: Ex-bondscoach houdt fel betoog over selecties van de Rode en Jonge Duivels

De schuld van Tedesco: Ex-bondscoach houdt fel betoog over selecties van de Rode en Jonge Duivels

21:00
Van degradatiezorgen naar top vier: STVV-speler Vanwesemael legt uit hoe Vrancken alles veranderde

Van degradatiezorgen naar top vier: STVV-speler Vanwesemael legt uit hoe Vrancken alles veranderde

06:15
Goots krijgt telkens dezelfde vraag over gemiste transfer van Royal Antwerp FC: "Waarom?"

Goots krijgt telkens dezelfde vraag over gemiste transfer van Royal Antwerp FC: "Waarom?"

22:30
2
Grote woede: Charleroi-supporters nemen plots opmerkelijke beslissing voor bekerclash met RFC Luik

Grote woede: Charleroi-supporters nemen plots opmerkelijke beslissing voor bekerclash met RFC Luik

22:15
14
Een héél slechte herinnering voor de Duivels: dit is de scheidsrechter van België-Noord-Macedonië

Een héél slechte herinnering voor de Duivels: dit is de scheidsrechter van België-Noord-Macedonië

18:00
1
Stassin spreekt klare taal over het feit dat Garcia hem niet opnam in selectie van Rode Duivels

Stassin spreekt klare taal over het feit dat Garcia hem niet opnam in selectie van Rode Duivels

20:00
1
KV Mechelen laat oude bekende meetrainen en die hoopt een contract te versieren

KV Mechelen laat oude bekende meetrainen en die hoopt een contract te versieren

22:00
Sporting Hasselt geen eindstation? Tuur Dierckx spreekt over de ambities die hij nog heeft

Sporting Hasselt geen eindstation? Tuur Dierckx spreekt over de ambities die hij nog heeft

21:20
Fabio Cannavaro aan het roer bij Oezbekistan? Een uitgesproken Belgisch verhaal... op weg naar het WK

Fabio Cannavaro aan het roer bij Oezbekistan? Een uitgesproken Belgisch verhaal... op weg naar het WK

20:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over BREAKING: 'Het snel voor Pocognoli: op weg naar Monaco, Union vindt opvolger bij concurrent uit JPL' Dirk1897 Dirk1897 over Zijn vertrek lijkt nu écht onvermijdelijk: Pocognoli stuurt zijn kat naar oefenwedstrijd van Union Zapper24 Zapper24 over Bom onder Belgische competitie? Drie teams schrijven open brief én trekken naar het BAS 1872 1872 over Zeno Debast, verdediger op weg naar de top (deze winter al?) en de toekomstige leider van de Rode Duivels JaKu JaKu over Geen Benteke bij de Rode Duivels: bondscoach Rudi Garcia legt uit waarom JaKu JaKu over Norman Bassette legt duidelijk uit waarom hij niet voor Anderlecht koos JaKu JaKu over De echte reden waarom Mario Stroeykens zijn handtekening nu wel onder nieuw contract zette SmurF SmurF over Dit is de belangrijkste reden waarom Rode Duivels door België reizen: KBVB legt uit JaKu JaKu over Rode Duivels doen nu helemaal waar KAA Gent al twee jaar zit op te wachten Joske89 Joske89 over Ramkoers vermijden? Hoe het dilemma van Hasi Anderlecht ook miljoenen kan kosten Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved