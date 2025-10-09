Zeno Debast, verdediger op weg naar de top (deze winter al?) en de toekomstige leider van de Rode Duivels

We zitten met z'n allen al jaren te klagen over de verdediging van de Rode Duivels. Eerst waren ze te oud, nu zijn ze te jong met te weinig ervaring. Daar begint echter verandering in te komen. Er is al een paar maanden verbetering en daar heeft Zeno Debast wel iets mee te maken.

Debast is onder Rudi Garcia onbetwist titularis bij de nationale ploeg. Meer nog, hij speelde elke minuut sinds de Fransman de fakkel overnam van Domenico Tedesco. Ook bij Sporting, dat nog maar 6 goals in 8 competitiewedstrijden slikte, is hij titularis.

Debast heeft kwaliteiten die weinig verdedigers hebben

Debast maakt de progressie die iedereen van hem verwachtte. Aangezien hij nog maar van zijn 14de echt in de defensie staat, was er inderdaad nog wat werk aan. Collega's maakten bij de Duivels al veel de opmerking "dat hij te pas en te onpas uitstapte".

Die discipline heeft hij intussen bij de Portugese topclub aangeleerd. Zonder zijn echte meerwaardekwaliteiten te verliezen. Er zijn immers maar weinig centrale verdedigers die de technische mogelijkheden hebben van Debast. De als middenvelder in Neerpede opgeleide Hallenaar kan een aanval lanceren op verschillende manieren.

Liverpool houdt hem in het oog voor... deze winter

Door in te dribbelen, door een winger aan te spelen met een crosspass of door met een steekbal een paar stationnetjes over te slagen. Dat is intussen ook de grote ploegen opgevallen. Onder andere Liverpool houdt hem zelfs al achter de hand voor de wintermercato. Ze hebben daar immers een nieuwe centrale verdediger nodig. Maar ook de rest van de Premier League heeft een papiertje waar zijn naam opstaat.





Op zo'n lijstje kom je niet zomaar terecht. Debast combineert veel kwaliteiten die in een moderne verdediger gezocht worden. Ook leidersschapskwaliteiten. Bij Anderlecht was hij op zijn 19de al een prominente stem in de kleedkamer en op het veld. Hij durft ploegmaats op hun plichten te wijzen.

Anderlecht kan nog miljoenen verdienen

Een transfersituatie die ze bij paars-wit trouwens ook sterk in de gaten houden, want Anderlecht heeft nog een doorverkooppercentage op de meerwaarde van een mogelijke transfer van 15 procent. Als u weet dat Sporting een afkoopclausule van 80 miljoen in zijn contract heeft gezet... Da's al de moeite waard.

Want Sporting is een tussenstation, dat is altijd al de bedoeling geweest. Debast en zijn entourage (zijn familie houdt zich bezig met zijn zaken, nvdr.) wilden geen stappen overslaan door meteen naar de Premier League of La Liga te trekken. Maar de top, dat is en blijft het doel.