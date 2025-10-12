📷 Ramp vermeden: vliegtuig Tolu en co moet noodlanding maken door... gebarsten voorruit

📷 Ramp vermeden: vliegtuig Tolu en co moet noodlanding maken door... gebarsten voorruit
Foto: © photonews

De Nigeriaanse nationale ploeg kreeg een flinke schrik te verwerken op hun terugreis van de WK-kwalificatiewedstrijd in Lesotho. Het vliegtuig moest een noodlanding maken nadat de voorruit tijdens de vlucht volledig barstte.

Aan boord zaten onder meer Victor Osimhen van Galatasaray en Ademola Lookman van Atalanta, maar ook oud-spelers uit de Jupiler Pro League, zoals Tolu Arokodare, Wilfred Ndidi, Alhassan Yusuf, William Troost-Ekong, Moses Simon en Terem Moffi.

Het incident deed zich voor na een tussenstop in Luanda, de hoofdstad van Angola, om bij te tanken. Slechts 25 minuten later moest de piloot opnieuw landen vanwege de barst in de voorruit, die een veilige verdere vlucht onmogelijk maakte.

De Nigeriaanse selectie zat een tijdlang vast door de problemen met het vliegtuig

Gelukkig verliep de noodlanding zonder problemen en bleef iedereen ongedeerd. De selectie zat echter enkele uren vast op de luchthaven voordat ze konden overstappen op een ander vliegtuig richting Nigeria.

Het voorval komt op een ongelukkig moment voor de ‘Super Eagles’. Momenteel staan ze derde in hun WK-kwalificatiegroep en hebben ze in de laatste wedstrijd tegen groepsleider Benin enkel aan winst genoeg om nog kans te maken op een rechtstreekse plaats of de barrages.

Ondanks de schrik is het eindresultaat dus positief: de ploeg is veilig terug in Nigeria en kan zich volledig richten op de beslissende laatste kwalificatiewedstrijd.

