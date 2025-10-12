Belgische middenvelder speelt bij elke ploeg ter wereld... als hij fit is: "Moeiteloos Rode Duivel"

Iedereen in het Engelse voetbal blijft ervan overtuigd: eens Roméo Lavia fit is, hoort hij in de basis bij eender welke ploeg ter wereld. Maar het jeugdproduct van Anderlecht blijft maar afgeremd worden door blessures.

Sinds zijn overstap naar Chelsea heeft de jonge Belg zijn enorme potentieel slechts met mondjesmaat kunnen tonen. Lavia maakte in 2022 indruk bij Southampton, waar hij op het middenveld meteen uitgroeide tot een bepalende speler.

Chelsea legde in de zomer van 2023 maar liefst 62 miljoen euro neer om hem naar Stamford Bridge te halen, maar tot nu toe kwam hij amper 25 keer in actie door aanhoudend blessureleed. Zijn rentree tegen Liverpool voor de interlandbreak deed de fans opnieuw dromen van wat nog kan komen.

Zelfs Kevin De Bruyne zag het vroeg. Toen Lavia nog in de jeugdopleiding van Manchester City speelde, voorspelde de Rode Duivel in 2021 al dat zijn jonge landgenoot een uitzonderlijke toekomst tegemoet ging. “Hij is heel goed", zei De Bruyne toen. “Als hij zich blijft ontwikkelen zoals nu, wordt hij een topspeler.”

Roméo Lavia is een zekere Rode Duivel als hij eens fit zou blijven

Ook binnen Chelsea leeft dat geloof nog steeds. Lavia’s combinatie met Moisés Caicedo op het middenveld wordt door analisten omschreven als een duo dat “de perfecte balans tussen kracht en controle” kan brengen. Alleen: het blijft voorlopig bij theorie. “We hebben het te weinig kunnen zien de voorbije jaren”, verzuchtte analist Jason Cundy onlangs.





Wie hem aan het werk zag, weet waarom de verwachtingen zo hoog zijn. Lavia beschikt over uitzonderlijk spelinzicht, durft onder druk in te spelen en breekt met zijn loopvermogen en tackles het spel van de tegenstander. Volgens velen is hij de moderne, complete verdedigende middenvelder waar elke topclub naar op zoek is.

Maar zolang blessures hem blijven achtervolgen, blijft zijn doorbraak uit. De boodschap is duidelijk: als Lavia eindelijk fit blijft, kan hij zijn plek in Chelsea’s sterkste elftal — én bij de Rode Duivels — moeiteloos opeisen. Eén blessurevrije periode zou kunnen volstaan om zijn immense potentieel waar te maken.