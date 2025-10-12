Nilsson is helemaal terug: Club Brugge maakt indruk tegen CPL-club

Club Brugge heeft geprofiteerd van de interlandbreak om een wedstrijd te spelen tegen RWDM Brussels. Blauw-zwart maakte indruk tegen de Brusselaars en won uiteindelijk liefst met 5-1. Gustaf Nilsson was van belang voor Club Brugge.

Club Brugge wilde zich tijdens de interlandbreak verder voorbereiden op wat nog gaat komen in de Jupiler Pro League. Daar horen uiteraard heel wat trainingen bij, maar ook oefenwedstrijden.

Gustaf Nilsson scoort twee keer voor Club Brugge

Op vrijdag werd geoefend tegen RWDM Brussels uit de Challenger Pro League. De Bruggelingen moesten natuurlijk wel heel wat spelers missen - zo is Hans Vanaken op pad met de Rode Duivels en Romeo Vermant met de beloften.

Ook van de geblesseerde Simon Mignolet nog geen spoor tegen RWDM. Ondertussen is er meer nieuws uitgelekt over de wedstrijd. Wie er wel was, was Gustaf Nilsson. Die maakte indruk met liefst twee doelpunten.

Club Brugge klopt RWDM met 5-1

Ook Zaid Romero, Lynnt Audoor en Bjorn Meijer wisten te scoren in de wedstrijd die op 5-1 zou gaan eindigen. Bij de bezoekers uit Brussel was Kwasi Poku de man die scoorde.

Die was al sinds januari uit met een heupblessure, maar is nu terug fit. Hij kan op die manier nog van belang gaan zijn in het vervolg van de Challenger Pro League.

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 18/10 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over 'Nog geen contractverlenging: buitenlandse club klopt opnieuw met riant voorstel aan bij Yari Verschaeren' We Are The Racingboys We Are The Racingboys over KRC Genk hakt knoop door over Thorsten Fink: gesprekken met spelers aan de gang Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over OFFICIEEL: extra pech voor Rudi Garcia, die basispion ziet afhaken voor Wales André Coenen André Coenen over Eén Rode Duivel zegt wat iedereen denkt: "We missen Lukaku enorm" cartman_96 cartman_96 over Philippe Albert heel streng voor keuze Rudi Garcia: "Zijn basisplaats was een mislukking" The Purple Knight The Purple Knight over DAZN trekt aan alarmbel: dit zijn de opties die nu op tafel liggen Swakken Swakken over Italiaanse interesse in Belg met verleden bij Westerlo en Anderlecht? Dit is er écht aan de hand Nelvafrel Nelvafrel over Rudi Garcia spreekt over fitte Rode Duivel: "Daar gaat zijn ploeg niet blij mee zijn" Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Tegen Club Brugge begon de miserie met ruzie in de kleedkamer: waarom Raskin plots verdween bij Rangers Don Doumbia Don Doumbia over Enkel 'ja-woord' ontbreekt nog: Club Brugge heeft maar één topkandidaat voor beloften Kantine
