Nilsson is helemaal terug: Club Brugge maakt indruk tegen CPL-club

Club Brugge heeft geprofiteerd van de interlandbreak om een wedstrijd te spelen tegen RWDM Brussels. Blauw-zwart maakte indruk tegen de Brusselaars en won uiteindelijk liefst met 5-1. Gustaf Nilsson was van belang voor Club Brugge.

Club Brugge wilde zich tijdens de interlandbreak verder voorbereiden op wat nog gaat komen in de Jupiler Pro League. Daar horen uiteraard heel wat trainingen bij, maar ook oefenwedstrijden.

Gustaf Nilsson scoort twee keer voor Club Brugge

Op vrijdag werd geoefend tegen RWDM Brussels uit de Challenger Pro League. De Bruggelingen moesten natuurlijk wel heel wat spelers missen - zo is Hans Vanaken op pad met de Rode Duivels en Romeo Vermant met de beloften.

Ook van de geblesseerde Simon Mignolet nog geen spoor tegen RWDM. Ondertussen is er meer nieuws uitgelekt over de wedstrijd. Wie er wel was, was Gustaf Nilsson. Die maakte indruk met liefst twee doelpunten.

Club Brugge klopt RWDM met 5-1

Ook Zaid Romero, Lynnt Audoor en Bjorn Meijer wisten te scoren in de wedstrijd die op 5-1 zou gaan eindigen. Bij de bezoekers uit Brussel was Kwasi Poku de man die scoorde.

Die was al sinds januari uit met een heupblessure, maar is nu terug fit. Hij kan op die manier nog van belang gaan zijn in het vervolg van de Challenger Pro League.