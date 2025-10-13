David Hubert legt zelf uit waarom hij OH Leuven heeft verlaten voor Union SG

David Hubert verlaat OH Leuven voor Union SG. Tijdens zijn voorstelling legt de coach zelf uit waarom hij de keuze heeft gemaakt.

"Het was allemaal héél chaotisch", valt David Hubert met de deur in huis bij RTBF. "Verwachtte ik een week geleden dat ik hier zou zijn? Nee."

"Had Union SG verwacht dat ze een nieuwe coach moesten zoeken?", stelt Hubert zelf de vraag. "Ook niet. Dit zijn de grillen van het voetbal."

Hubert kreeg afgelopen weekend een telefoontje waarin werd aangegeven dat Les Unionistes concrete interesse hadden. "Union is een club die specifieke profielen zoekt met de hulp van data."





"Het is een trots gevoel dat ik bij die kandidaten hoor", gaat Hubert verder. "Het betekent dat ik toch iets goed heb gedaan. Het was geen gemakkelijke keuze."

"Maar ik ben hier wel", besluit Hubert. "Een kans als deze is heel moeilijk om te weigeren. Al was het heel complex aangezien ik elders nog actief was."