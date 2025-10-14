Aanduidingen speeldag 11: bekijk hier welke scheidsrechter de match van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 11: bekijk hier welke scheidsrechter de match van uw favoriete ploeg fluit

De interlandbreak loopt op zijn einde en het clubvoetbal keert dit weekend terug. De Rode Duivels pakten 4 op 6 en zijn bijna zeker van het WK, maar nu richt de aandacht zich weer op de Jupiler Pro League — waar de scheidsrechters voor speeldag 11 bekend zijn gemaakt.

De interlandperiode zit er bijna weer op. De Rode Duivels pakten 4 op 6 tegen Noord-Macedonië en Wales en zijn zo goed als gekwalificeerd voor het WK in de Verenigde Staten. Dit weekend is er dus opnieuw clubvoetbal, en de JPL-scheidsrechters zijn ondertussen ook bekendgemaakt.

Op vrijdag speelt Standard thuis tegen Antwerp, met Lothar D'Hondt als hoofdref en Brent Staessens als VAR. Op zaterdag ontvangt RAAL La Louvère KVC Westerlo.

Lothar D'Hondt meteen op Sclessin, Bourdeaud’hui fluit eerste match van Hubert als hoofdcoach van Union

Massimiliano Ledda trekt zijn scheidsrechterspak aan en Wim Smet kan hem eventueel helpen vanuit Tubeke. Club Brugge trekt later op de dag naar OH Leuven, waar Bert Verbeke de match in goede banen moet leiden. Ken Vermeiren is VAR.

Union SG neemt het zaterdagavond nog op tegen Charleroi. Simon Bourdeaud’hui krijgt de eer om deze wedstrijd te fluiten, met Jasper Vergoote als VAR. Zondag trekt Genk naar Cercle Brugge, waar Wesli De Cremer zal fluiten met Laurent Willems als videoref.

FCV Dender - KV Mechelen moet in goede banen worden geleid door Michiel Allaerts, terwijl Arthur Denil hem naar het scherm kan roepen. Nicolas Laforge neemt STVV - Anderlecht voor zijn rekening, samen met Quentin Pirard. Tenslotte fluit Erik Lambrechts Zulte Waregem - KAA Gent, met Brent Staessens als VAR.

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 18/10 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent

