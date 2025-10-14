Niet David Hubert: déze trainer stond eerst bovenaan het lijstje bij Union SG

Union SG moest na het plotse vertrek van Sébastien Pocognoli razendsnel schakelen. De Brusselaars haalden David Hubert binnen als nieuwe coach, al stond eerst nog een andere naam bovenaan het verlanglijstje.

Deze interlandbreak is het snel gegaan bij Union SG. De Brusselaars zagen coach Sébastien Pocognoli plots naar AS Monaco trekken. Hij wou deze zomer nog niet vertrekken, maar enkele maanden later wel bij het juiste project.

De club moest snel handelen en deed dat ook met de komst van David Hubert. Hij werd weggeplukt bij OH Leuven en mocht maandagnamiddag al zijn eerste training leiden.

Union SG hoopte op de komst van Bo Svensson

Dit weekend zal hij tegen Charleroi voor het eerst op de bank zitten bij Union, tegen Charleroi, de ploeg van Rik De Mil. Er waren geruchten dat Union interesse in hem had, maar De Mil bleef gewoon bij Charleroi.

Maar voor het Hubert aanstelde, probeerde Union nog een andere trainer te charmeren. Volgens journalist Florian Plettenberg stond Bo Svensson bovenaan het lijstje van de Brusselaars.

Maar die weigerde nadat hij bleef pushen om zijn eigen assistenten te mogen meenemen. Verder zou hij ook op het lijstje van Rangers hebben gestaan, een uitdaging die hij zelf afwees.