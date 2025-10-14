Wat krijgt Union? Wat gaat Pocognoli in Monaco verdienen? We zochten én vonden de cijfers achter de transfer

Sébastien Pocognoli verlaat Union SG om AS Monaco te coachen. Maar hoe zit het met de cijfertjes achter de transfer? We gingen op onderzoek uit.

Sébastien Pocognoli verlaat Union SG middenin het lopende seizoen. Bovendien had de coach nog een contract tot het einde van het seizoen in het Dudenpark.

Met andere woorden: Les Unionistes verdienen nog iets aan de transfer. Het bedrag verschilt naargelang de bron, maar AS Monaco betaalt ongeveer één miljoen euro om Pocognoli naar het prinsdom te halen.

Wat gaat Sébastien Pocognoli verdienen bij AS Monaco?

Het loon van Pocognoli bij Union is niet gekend. Al is het géén geheim dat Union niet de beste betaler van de Jupiler Pro League is. Les Unionistes kiezen voor een lager basisloon en een aantrekkelijk premiesysteem.

Wat we wél weten. De verhuis naar Monaco zal Pocognoli geen windeieren leggen. Adi Hütter - net ontslagen als coach van Le Rocher - verdiende drie miljoen per jaar. Philippe Clement zat in het prinsdom dan weer net niet aan twee miljoen euro per jaar.





Bewijzen in Europese topcompetitie

Het zijn bedragen die ook Pocognoli op tafel zal gelegd hebben tijdens de onderhandelingen met de Monegasken. Al moet onze landgenoot zich nu vooral bewijzen in een Europese topcompetitie.

