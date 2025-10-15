📷 Anderlecht pakt opnieuw uit, in samenwerking met Stromae

Anderlecht heeft zijn officiële ploegfoto voor het seizoen 2025/26 voorgesteld, in samenwerking met Mosaert, het creatieve huis van Stromae.

Hoewel we ondertussen al 10 speeldagen ver zijn in het nieuwe seizoen, heeft Anderlecht zijn ploegfoto voorgesteld. Dat deed het in samenwerking met Mosaert, het creatieve huis achter en met Stromae.

Royal Sporting Club Anderlecht presenteert zijn officiële ploegfoto voor het seizoen 2025/26 samen met Mosaert, het creatieve huis achter en met Stromae. Voor het vierde jaar op rij herinterpreteert paars-wit daarbij de codes van de klassieke team picture.



Le résultat : une… pic.twitter.com/2inIAegcqC — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) October 15, 2025

Wat meteen opvalt is... dat het een heel opvallende foto is. De spelers komen er drie keer in voor. In het midden zien we wat de letter A voorstelt, van Anderlecht.

"Het beeld is een creatieve herinterpretatie van de klassieke team picture, en refereert aan de videoclip van de Anderlecht Champion remix waarmee het creative directorship van Mosaert dit jaar startte", klinkt het bij de club.

Met de groeten van Stromae

Supporters die onder de indruk zijn van de creatie kunnen een exemplaar bemachtigen, gratis bij een bestelling in de fanshop of de webshop. Dat Anderlecht vaker met zo'n creatieve concepten komt is geen verrassing.

"Dit seizoen neemt Mosaert het creative directorship van RSC Anderlecht op. Een jaar lang vieren ze de culturele kruisbestuiving tussen paars-wit en de hoofdstad. Het startpunt van de samenwerking was de herwerking van ‘Anderlecht Champion’, een remix van het legendarische clublied van Grand Jojo dat 40 jaar geleden het levenslicht zag."

"Met de bijbehorende videoclip, een surrealistische viering van paars-witte club, cultuur en community, werden ook de shirts voor het nieuwe seizoen voorgesteld", besluit Anderlecht.