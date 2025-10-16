'Barst de bom helemaal? KAA Gent wil stap verder gaan in strijd om nieuw competitieformat'

Ook KAA Gent verzet zich tegen het huidige format van de Challenger Pro League en de geplande structuur van de hoogste klasse. De club sluit zich aan bij eerdere juridische stappen van Lokeren, Francs Borains en Seraing tegen het beschermde statuut van vier beloftenteams.

KAA Gent zal volgens Het Laatste Nieuws het quotum van vier U23-teams in de Challenger Pro League juridisch aan te vechten. Eerder trokken Sporting Lokeren, Francs Borains en Seraing al naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

De Buffalo’s stellen dat het huidige systeem indruist tegen de principes van competitief voetbal. Hoewel Jong Gent zelf deel uitmaakt van de vier beloftenteams in tweede klasse, verzet de club zich tegen het beschermde statuut dat deze ploegen genieten.

Continuïteit van de competitie

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) verwierp begin augustus een verzoek tot maatregelen tegen het quotum, met als motivatie de noodzaak tot continuïteit van de competitie. Tegelijkertijd stelde de BMA dat het systeem tot discriminatie tussen de clubs zal leiden. Het kan de competitie op sportief vlak beïnvloeden, aldus het BMA.

KAA Gent wil, indien het BAS het quotum onwettig acht, ook dat de beslissing over het nieuwe competitieformat in de Jupiler Pro League wordt herzien. Vanaf volgend seizoen zou er opnieuw met 18 ploegen zonder play-offs gespeeld worden. Volgens de Buffalo’s was de stemming over dat format onlosmakelijk verbonden met de verankering van de vier beloftenteams. Vertegenwoordigers konden niet afzonderlijk stemmen over beide onderdelen.

KRC Genk stemde destijds vóór het voorstel, ondanks een historisch pleidooi voor een competitie mét play-offs. KAA Gent stelt dat de procedure niet voldeed aan de vereisten van een gescheiden besluitvorming en wil dat het volledige format wordt herbekeken indien het quotum juridisch sneuvelt.

Gevolgen voor beide competities

De uitkomst van de juridische procedure bij het BAS zal bepalend zijn voor de toekomst van zowel de Challenger Pro League als de Jupiler Pro League. Indien het quotum wordt vernietigd, kan dit leiden tot een herziening van het volledige competitieformat.