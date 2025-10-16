📷 Dit zijn de eerste woorden van Michael Verschueren als voorzitter van Anderlecht

📷 Dit zijn de eerste woorden van Michael Verschueren als voorzitter van Anderlecht
Foto: © photonews
RSC Anderlecht heeft officieel bevestigd dat Michael Verschueren de nieuwe voorzitter wordt van de Raad van Bestuur. Zijn mandaat gaat in vanaf midden november. De functie is protocollair van aard en kadert binnen de langetermijnstrategie van de club.

Verschueren: “Een eer om het voorzitterschap op mij te nemen”

De club stelt dat Verschueren zijn jarenlange betrokkenheid bij Anderlecht en zijn internationale ervaring zal inzetten om het bestuur te ondersteunen. Hij zal toezien op de strategische koers en de relaties met stakeholders verder uitbouwen. “Het is een eer om het voorzitterschap van deze prachtige club op mij te nemen. Samen met de Raad van Bestuur en het management wil ik bouwen aan een sterke, stabiele en ambitieuze toekomst voor RSC Anderlecht”, vertelt Verschueren in een officiële mededeling aan onze redactie.

Naast de benoeming van Verschueren keert Kenneth Bornauw terug als CEO. Zijn terugkeer is voorzien voor midden november. Bornauw zal verantwoordelijk zijn voor de volledige operationele leiding van de club, zowel op sportief als niet-sportief vlak. Hij zal daarbij leiding geven aan een directiecomité van vier leden.

Het directiecomité bestaat uit Tim Vanheuverzwijn (Chief Financial Officer), Isabelle Vanden Eede (Chief Business Officer), Tim Borguet (Chief Sports Officer) en Olivier Renard (Chief Technical Officer). Deze structuur moet zorgen voor een duidelijke taakverdeling en efficiënte besluitvorming binnen de club.

Bornauw: “Toekomstgerichte organisatie met gedeelde ambitie en visie”

Bornauw benadrukt het belang van samenwerking binnen de organisatie. “Ik ben de Raad van Bestuur dankbaar voor hun vertrouwen en kijk ernaar uit om de dagelijkse leiding van de club op mij te nemen. Samen met het hele team en alle betrokkenen wil ik bouwen aan een toekomstgerichte organisatie, gedragen door gedeelde ambitie en visie, met als doel de club de komende jaren een toonaangevende rol te laten spelen”, stelt hij.

De club bevestigt dat Olivier Renard de eindverantwoordelijkheid draagt over het eerste elftal, samen met technisch directeur Thibault Dochy. Tim Borguet zal zich richten op het sportieve beleid, de ontwikkeling van expertise en de verdere uitbouw van de academie.

Met deze benoemingen wil Anderlecht stabiliteit en continuïteit garanderen in de sportieve en zakelijke werking van de club. De formele start van beide mandaten is voorzien voor midden november.

Anderlecht

