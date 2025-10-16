Hoe kan Club Brugge volgende week in München Kompany-ball overleven? "Tzolis en Forbs zetten zich best schrap"

Hoe kan Club Brugge volgende week in München Kompany-ball overleven? "Tzolis en Forbs zetten zich best schrap"
Bayern München is onder Vincent Kompany uitgegroeid tot een voetbalmachine die tegenstanders niet alleen verslaat, maar verstikt. Wat Kompany in Duitsland bouwt, lijkt op de blauwdruk van zijn idee bij Anderlecht en Burnley, maar dan met wereldklasse op elke positie. 

Als u Bayern dit seizoen nog niet aan het werk zag... De pressing is meedogenloos, het balbezit dominant, en de intensiteit grenzend aan het onmenselijke. Voor Club Brugge, volgende week op bezoek in de Allianz Arena, wordt het vooral een kwestie van de storm zolang mogelijk te overleven.

De golven blijven komen

Het Bayern van Kompany speelt met een haast industriële precisie. De backs duwen voortdurend door, de centrale verdedigers zijn snel genoeg om de ruimte achter hen te verdedigen, en de middenvelders vullen de zestien in golven aan. 

De patronen zijn helder: een diepe positionering van Kane om ruimte te creëren, een instormende flank of middenvelder die diepte zoekt, en een constante dreiging in de box. Dat maakt verdedigen tegen hen zo verraderlijk: zelfs al lijk je goed te staan, binnen twee passes kan het gevaar er zijn.

Club Brugge zal dus niet moeten dromen van dominantie, maar van discipline. De eerste opdracht: de nul zo lang mogelijk houden. Bayern breekt je niet in één aanval, maar in herhaling. Elke keer dat je de bal verliest, komt die rode golf opnieuw op je af. Dus moet blauw-zwart vooral slim omgaan met balbezit, niet panikeren en proberen rustmomenten te creëren. Een minuut balbezit aan de middenlijn is in München een verademing.

Op de counter liggen er - misschien - kansen

De sleutel ligt in de transitie. Bayern speelt zó hoog dat de ruimte achter hun defensie gigantisch wordt, maar enkel als je erin slaagt om hun eerste pressinggolf te breken. Dat betekent: snel, precies, verticaal. Vanaken zal cruciaal zijn om die eerste pas te geven, op een sprintende flankspeler die die vijftig meter ruimte kan benutten. Daar liggen de schaarse kansen, misschien één of twee per helft. Maar dat zijn de momenten waarop Club moet toeslaan.

Defensief zal het op de flanken zwaar worden. Omdat de Duitse backs voortdurend doorduwen, zullen de Brugse backs snel in ondertal komen. De wingers zullen moeten meeverdedigen, anders volgt de overrompeling. Tzolis en Forbs zetten zich best al schrap, want zij gaan niet op een inspanning meer of minder mogen kijken.

Club Brugge hoeft niet te geloven dat het in München de bal zal hebben, het moet geloven dat het kan overleven. Elke minuut dat de nul op het bord blijft, voedt de twijfel bij Bayern en groeit de kans op dat ene moment van ruimte. Overleven, bijten, wachten. In de Allianz Arena is dat soms de enige manier om te winnen.

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 18/10 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent

