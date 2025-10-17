Onrust bij de Belgische clubs: DAZN-dossier kan zware klap betekenen

Foto: © photonews

De onduidelijkheid rond de uitzendrechten van het Belgische voetbal blijft groeien. De aankondiging van DAZN vorige week bij de Pro League heeft twijfels doen ontstaan bij verschillende clubbestuurders. 

De streamingdienst kampt nog steeds met het ontbreken van akkoorden met de grote telecomoperatoren. Het gevolg: minder zichtbaarheid, minder inkomsten en een groeiend ongemak in de bestuurskamers.

Kan DAZN de betalingen stopzetten?

DAZN liet de Pro League weten dat het er voorlopig niet in slaagt om een contract te sluiten met minstens twee traditionele operatoren, zoals oorspronkelijk was afgesproken. Vooral het stilvallen van de gesprekken met Proximus kwam als een verrassing, aangezien die onderhandelingen eerder op schema leken te liggen. Sindsdien is er echter geen vooruitgang meer geboekt.

Omdat DAZN moeite heeft om zijn verplichtingen volledig na te komen, heeft het de Pro League gevraagd om het akkoord te heronderhandelen. De Liga houdt voorlopig de boot af, al wil ze het partnerschap niet meteen opblazen. Een breuk met DAZN zou immers een zware klap betekenen, zowel financieel als qua stabiliteit van de uitzendingen.

Contract nog niet getekend

Intussen groeit de nervositeit bij de clubs. Ze vragen zich af of ze uiteindelijk minder geld zullen ontvangen dan voorzien. Volgens Het Nieuwsblad heeft de financieel directeur van de Pro League zelfs contact opgenomen met de clubs om te peilen wat de impact zou zijn mocht DAZN zijn betalingen stopzetten. Dat was bedoeld als voorzorgsmaatregel, maar het voedde vooral de onrust.

Een van de meest verontrustende elementen is dat het officiële contract tussen DAZN en de Pro League nog altijd niet ondertekend is. Hoewel DAZN voorlopig zijn verplichtingen nakomt, blijft het een vreemd signaal in een dossier dat al maanden in spanning verkeert.

Voorlopig blijft iedereen hopen op een doorbraak in de onderhandelingen met de telecomoperatoren. Maar elke week zonder akkoord versterkt het gevoel dat het Belgische voetbal, sportief op de goede weg, buiten het veld dreigt te verliezen aan onduidelijkheid en wantrouwen.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

