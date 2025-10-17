Théo Leoni onthult: voormalige Anderlecht-speler kon ook bij deze JPL-club aan de slag



Théo Leoni verliet Anderlecht deze zomer voor Stade Reims. De middenvelder had ook in België kunnen blijven. Onder meer Charleroi toonde interesse, maar dat zag hij niet zitten.

Théo Leoni vertrok deze zomer bij Anderlecht. In 2011 kwam hij als jeugdspeler aan bij paars-wit, om nadien door te breken bij de A-ploeg. Uiteindelijk werd het tijd om afscheid te nemen.

Hij trok naar Stade de Reims, maar had ook voor nieuw avontuur in België kunnen kiezen. "Ja, Charleroi was ook een piste voor mij, maar het is nooit echt concreet geworden. Het probleem in België is misschien dat de transferperiode later eindigt dan in de andere Europese competities."

Er waren opties in België, maar...

"In België loopt het tot 6 of 7 september. Misschien wachtte Charleroi tot het einde van de mercato om actie te ondernemen? Er zijn contacten geweest, maar nooit iets concreets. Daarna waren er nog andere mogelijkheden in België", klinkt het bij Leoni.

Maar die had het in zijn hoofd al op een rijtje. "Zoals ik al zei en blijf herhalen: ik wilde Anderlecht niet verlaten om voor een andere club in België te spelen na alles wat ik daar heb meegemaakt. Ik zag mezelf gewoon niet in andere kleuren spelen in België. Ofwel was het bij Anderlecht, ofwel vertrok ik."

Met zijn Franse avontuur is Leoni heel gelukkig. "Toen Stade Reims zich meldde, paste fat perfect. Het is niet ver van mijn thuis, van mijn ouders, slechts anderhalf uur rijden. Het is een ambitieuze club, de infrastructuur is prachtig, het stadion en het veld ook. Ze legden met hun speelstijl uit en de Belgen hier hebben er ook over gesproken. Er zijn zoveel dingen die bij mij passen, het is hier echt geweldig. Ik ben heel blij met die keuze."

Volg Rodez - Reims live op Voetbalkrant.com vanaf 17:00.

