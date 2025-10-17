Wat zeggen de xP na tien speeldagen Jupiler Pro League?

We zijn inmiddels alweer tien speeldagen ver. Union staat momenteel op kop, maar er zijn nog een aantal andere zaken zeker het uitspitten waard. Hoe had de wereld er bijvoorbeeld uitgezien als iedereen had gekregen wat het verdiende qua doelpunten en punten?

Anderlecht, Club Brugge en andermaal Union SG begonnen goed aan het seizoen. Na tien speeldagen staan zij dan ook in de top-3 van het klassement, met daarna een aantal meer verrassende namen in het klassement.

Voor Genk, Standard en zeker Antwerp ziet het er tot op heden nog veel minder goed uit. Zeker The Great Old staat er tot op heden niet al te goed op in het klassement met een schamele dertiende plaats in het klassement.

Union de meest vlot scorende ploeg

Als het gaat over de expected goals bijvoorbeeld, dan is het verschil na tien speeldagen in de reguliere competitie toch wel groot te noemen op bepaalde gebieden. Union en Club Brugge staan wel nog steeds op de twee plaatsen.

Het nummer drie zou echter ... KVC Westerlo zijn, dat het zeker in aanvallend opzicht tot op heden heel erg goed aan het doen is. En dat heeft op die manier toch ook wel wat impact op de plaats waar ze zouden staan in de eindafrekening.





Verdediging en doelman Anderlecht doen het goed

En als we ook de tegendoelpunten meerekenen, dan zou vooral RSC Anderlecht toch wel wat extra doelpunten slikken - andermaal een compliment richting doelman Colin Coosemans en zijn prestaties dit seizoen bij paars-wit.

Ook bij Gent is dat het geval. Je ziet vooral dat het aantal tegendoelpunten veel hoger zou moeten liggen. Het is dan ook geen toeval dat Colin Coosemans en Davy Roef misschien wel twee van de beste spelers zijn die we dit seizoen al aan het werk zagen. De beide doelmannen hebben hun teams al meermaals recht weten te houden, dat was vorig jaar ook al het geval.

Alles op een rijtje

Onderaan het klassement zou Dender nog altijd laatste zijn, maar de kloof met de rest van de competitie zou veel minder groot zijn. Vooral omdat ze al veel meer doelpunten verdienden dan de drie die ze er al scoorden.

Ze zouden op negen punten uitkomen volgens de statistieken en op die manier dus een sprongetje maken richting de rest van het peloton, al blijven ze dus tot dusver laatste in het klassement.

Je kan niet alles bewijzen met expected goals, maar het zegt natuurlijk wel iets en is ook interessant om ook de komende maanden in de gaten te houden.

Football Xg maakte een hele tabel van hoe de Belgische competitie er op dit moment zou moeten uitzien. Een interessante piste om eens naar te kijken - binnen een aantal weken zullen we de situatie voor u updaten.