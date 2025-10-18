Uitspraken Francis Amuzu doen stof opwaaien: hij wil voor een nationale ploeg spelen, maar niet België

Francis Amuzu heeft recent de deur op een kier gezet voor een toekomst bij de Ghanese nationale ploeg. In het thuisland zelf wordt die boodschap echter gemengd onthaald.

De aanvaller vindt zijn vorm terug bij Grêmio en kwam onlangs in het nieuws vanwege zijn keuze voor een sportnationaliteit. Amuzu hintte naar een uitnodiging van de Ghanese nationale ploeg, die zich heeft geplaatst voor het WK 2026.

“Om eerlijk te zijn, mijn hart ligt bij Ghana. Als de bond me belt, zal ik geen seconde aarzelen om te accepteren. Ik hoop dat dat gebeurt. Ik voel me Ghanees. Ik ben daar geboren en voelde een enorme vreugde toen het team zich kwalificeerde voor het WK", zei hij enkele dagen geleden in een interview met de Braziliaanse media Zero Hora.

Geboren in Accra, volgde Francis Amuzu zijn vader Theophilus (voormalig Ghanese belofte) naar België, toen deze enkele wedstrijden in de Pro League speelde. Maar of het nu bij de U19 of de U21 was, de zoon vertegenwoordigde altijd België.

Amuzu droomt van de Black Stars

Hij wilde bovendien die weg voortzetten door het shirt van de Rode Duivels te dragen. Naast deze koerswijziging, zijn het de uitspraken van de speler uit die tijd die slecht worden ontvangen in Ghana. In 2022 legde Amuzu in een interview met het Nieuwsblad uit dat hij zijn keuze had gemaakt voor de Belgische sportnationaliteit.





"De Ghanese bond belt elke dag mijn agent, maar ik wacht. Luister, ik ben geboren in Ghana en als ik daar ben, voel ik me thuis door de Afrikaanse sfeer. Maar mijn hart gaat sportief gezien naar België. Met België kunnen we ver komen in een WK; met Ghana lopen we het risico sneller uitgeschakeld te worden", had hij verklaard. Uitspraken die door de Ghanese pers weer zijn opgepakt en die, in een andere context, niet unaniem worden ontvangen.