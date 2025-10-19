Succes Kompany doet angst bij Bayern München stijgen: Rekordmeister wil actie ondernemen

Succes Kompany doet angst bij Bayern München stijgen: Rekordmeister wil actie ondernemen
Bayern München maakt zich zorgen over het mogelijke vertrek van manager Vincent Kompany naar Manchester City. Volgens de Sunday Mirror willen de Duitsers snel een nieuw contract met de Belg afsluiten om hem langer aan de club te binden.

Kompany heeft momenteel een contract dat loopt tot het einde van volgend seizoen. Dat valt samen met het aflopen van het contract van Pep Guardiola bij Manchester City, wat de interesse van de Premier League-grootmacht verklaart.

De 39-jarige Belg wordt bij Bayern zeer gewaardeerd. Zijn hoge pressing en aanvallende speelstijl brachten het team in zijn eerste seizoen meteen de Bundesliga-titel, terwijl hij ook lof kreeg voor zijn leiderschap en het verbeteren van sleutelspelers.

Waarschijnlijk wordt Kompany ooit coach van Manchester City

Kompany speelde het grootste deel van zijn carrière bij Manchester City, waar hij 360 wedstrijden afwerkte en 20 goals scoorde. Daar won hij vier keer de Premier League, vier EFL Cups en twee FA Cups, wat zijn naam stevig vestigde in het Engelse voetbal.

Na zijn spelerscarrière werd hij coach. Bij Anderlecht leidde hij het team twee seizoenen, waarna hij bij Burnley promotie naar de Premier League afdwong met een record van 101 punten. Het jaar daarop lukte het hem niet de club in de top van Engeland te houden.

Veel critici waren sceptisch toen Bayern hem in de zomer van 2024 aanstelde. Kompany bewees echter zijn kwaliteiten direct en won de Bundesliga in zijn debuutjaar, waardoor zijn naam nu nadrukkelijk wordt genoemd bij Manchester City.
 

