"Als je ooit 10 op 10 moet geven aan iemand, dan aan hem dit weekend": Marc Degryse zwaar onder de indruk

Club Brugge staat woensdag voor een loodzware opdracht in de Champions League: het Bayern München van Vincent Kompany wacht. De Duitse kampioen won zijn laatste 11 matchen op rij en wil er graag nummer 12 van maken.

Speeldag 11 zit erop in de Jupiler Pro League en nu volgt er weer een Europese week. Club Brugge neemt het woensdag op tegen het Bayern München van Vincent Kompany.

Blauw-zwart staat voor een enorm moeilijke opdracht. Bayern won zijn laatste 11 officiële wedstrijden en wil daar graag 12 van maken. Club Brugge moet het volgende hapje worden van Kompany, al zullen Hans Vanaken en co dat niet zomaar laten gebeuren.

Komt Club Brugge de allerbeste Harry Kane tegen?

Marc Degryse weet dat Club vooral moet opletten voor Harry Kane, die in bloedvorm is. "Als we louter naar de vorm van het moment kijken, dan treft Club Brugge de allerbeste Harry Kane. Hij speelde tegen Dortmund de perfecte wedstrijd", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

"Als je ooit een 10 op 10 moet geven aan iemand, dan is het toch wel voor Kane dit weekend. Maar evengoed ben ik onder de indruk van Joshua Kimmich op het middenveld", gaat Degryse verder.

"Iemand die helemaal in dienst van de ploeg speelt. Sober, met een geweldige vista, en ook nog eens met prima voeten. Achterin staan dan ook nog eens twee beren met Tah en Upamecano", besluit hij.