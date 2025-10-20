Sociale media Manchester United wordt gek over Senne Lammens: iedereen zegt hetzelfde

Twee wedstrijden. Meer had Senne Lammens niet nodig om de harten van de Manchester United-fans te veroveren. De Belgische doelman stond opnieuw tussen de palen bij de 0-2-zege tegen Liverpool, en leverde precies wat de club al maanden zocht: rust en betrouwbaarheid.

Na de match werd Lammens op Anfield letterlijk omhelsd door al zijn ploegmaats. De jonge keeper straalde kalmte uit van bij het eerste fluitsignaal, redde wat hij moest redden, en deed vooral niets verkeerd — iets wat bij United tegenwoordig als goud wordt gewaardeerd. “Kalm” en “Safe”, dat zijn volgens de fans de woorden die hem het best omschrijven.

Op sociale media stroomden de reacties binnen. “Eindelijk een doelman die niet voor hartaanvallen zorgt", klonk het. Velen gingen zelfs nog verder: Lammens werd al vergeleken met Peter Schmeichel en Edwin van der Sar, twee legendarische ijskonijnen in de clubgeschiedenis. Niet zozeer om spectaculaire reddingen, maar om zijn onwrikbare rust onder druk.

Lammens heeft zijn plaats onder de lat beet

De verdienste van Lammens is vooral dat hij géén fouten maakt. Tegen Sunderland én tegen Liverpool was hij op geen enkel moment te betrappen op onzekerheid. Geen superman, maar gewoon betrouwbaar. En dat is precies wat United onder Rúben Amorim nodig heeft.

Zijn voetenwerk oogde verzorgd, zijn tussenkomsten in de lucht waren zuiver en zijn communicatie helder. Amorim prees na afloop de “persoonlijkheid” van zijn doelman. Lammens toont dat hij niet alleen talent heeft, maar ook de mentale stevigheid om te presteren op het hoogste niveau.





Na twee zeges op rij met Lammens in doel is de toon gezet. Manchester United lijkt eindelijk stabiliteit te hebben gevonden onder de lat, en de fans willen niets liever dan hem daar te houden. “No Onana, no problem", grapte een supporter, maar het lijkt wel de nieuwe realiteit op Old Trafford.