Hein Vanhaezebrouck geeft zware kritiek op Rik De Mil: "Hij doet niets anders"

Hein Vanhaezebrouck heeft het niet begrepen op de communicatie van Rik De Mil. Vanhaezebrouck vindt dat De Mil te veel bezig is met interesse van andere ploegen.

Tijdens de omkadering van tv-zender Play rond de Europa League-wedstrijd van Genk tegen Betis werd stilgestaan bij dat opvallende persbericht van KRC Genk. De Limburgse club ontkende formeel dat het contact had gezocht met Rik De Mil. Er ontstond in de studio vooral verbazing over het feit dat elke club waar de stoel van de trainer wankelt wel interesse heeft in De Mil.

"Uiteindelijk is het zo dat hij daar ook mee bezig is. Hij doet niet anders dan praten over zijn mogelijke overstappen. Hij doet niets anders", komt Vanhaezebrouck plots stevig uit de hoek. "Hij is overal aanwezig in de media. Hij heeft het niet anders dan over de interesse van Antwerp en dat hij er niet is op ingegaan etc." Daar stoort Vanhaezebrouck zich aan.

Focust De Mil te weinig op Charleroi?

Nadien werd De Mil nog in verband gebracht met Union, maar Mehdi Bayat liet zijn trainer niet in het midden van het seizoen vertrekken naar de Brusselaars. Hierover was bij De Mil wel enige ontgoocheling. "Ik vind dat hij zich moet focussen op Charleroi", zegt Vanhaezebrouck over De Mil. "Hij is trainer van Charleroi, hij wordt betaald door Charleroi."

De voormalige trainer van KAA Gent gooit er nog een stevige uitspraak tegenaan. "Hij zou er beter aan doen om wat punten te pakken met Charleroi." Het gelach bij de andere studiogasten toont aan dat ook zij het een pittige uithaal vonden, maar Vanhaezebrouck bleef bij zijn standpunt. "Zo is het." Vanhaezebrouck zal niet snel van mening veranderen.





Bayat gelukkig maken met puntengewin

De teneur van zijn betoog is dat De Mil nu in de eerste plaats Bayat gelukkig moet maken door punten te pakken met Charleroi. Het is afwachten of dat vanavond lukt. Charleroi ontvangt immers Anderlecht en opent zo de twaalfde speeldag van de Jupiler Pro League.