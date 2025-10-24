Paul Van Himst, een eerlijke en mooie mens: "Het zou me pijn doen als ze zeggen dat ik niet correct was"

Paul Van Himst, een eerlijke en mooie mens: "Het zou me pijn doen als ze zeggen dat ik niet correct was"
Foto: © photonews

Op zijn 82ste is Paul Van Himst nog altijd een vaste gast in de tribunes van het Lotto Park. De clubicoon van Anderlecht blikt in een interview terug op zijn periode als bondscoach en hoe hij moeilijke keuzes maakte in de selectie van de Rode Duivels.

“Neen, ik ben altijd correct geweest", begint Van Himst in HLN over de vraag of hij ooit spelers oneerlijk behandeld heeft. “Ik was bondscoach tijdens het WK in Amerika met aanvallers zoals Weber, Wilmots, Degryse, Scifo en Nilis. Ze konden niet allemaal spelen. Weber stond er altijd op bij mij, dat was duidelijk.”

Voor de positie van tweede spits moest Van Himst keuzes maken. “Ik vond Degryse de beste, de slimste vooral. Enzo (Scifo) schoof ik een rij terug op het middenveld, samen met Staelens en Franky Van der Elst. Dat was tactisch, niet om iemand te benadelen.”

Van Himst herinnert zich een gesprek met Scifo: “‘Pourquoi moi je dois jouer au milieu et pas Degryse?’ vroeg hij. Ik legde het hem eerlijk uit: ‘Ge zijt fysiek sterker, kunt beter ballen afpakken en uw kopspel is beter. Daarom speel jij op het middenveld.’ Ik heb nooit gelogen of iemand naar de mond gepraat.”

Kwets niemand nodeloos

“Toch mogen spelers zeggen wat ze willen", zegt Van Himst met een glimlach. “‘Van Himst kende geen kloten van voetbal.’ Daar sta ik boven. Maar het zou me pijn doen als ze denken dat ik niet correct ben geweest met hen.”

Zelfs vandaag houdt Van Himst zich op de tribunes van Anderlecht op de achtergrond. “Ik zeg niet veel", lacht hij. “Bijvoorbeeld deze wedstrijd tegen Union, Hasi zette Degreef back rechts. Ik zou dat niet gedaan hebben, maar ik hou dat voor mezelf. Respecteer iedereen, kwets niemand nodeloos, dat leerde mijn vader en moeder mij.”

