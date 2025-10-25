Marc Degryse zegt waar het op staat: "Verwacht reactie van Club tegen Antwerp in crisis"

Marc Degryse zegt waar het op staat: "Verwacht reactie van Club tegen Antwerp in crisis"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De match tussen Royal Antwerp FC en Club Brugge is er eentje waar de supporters van beide ploegen altijd naar uitkijken. En voor beide ploegen staat er toch wel wat op het spel in deze editie dit weekend.

Voor Royal Antwerp FC is het dringend tijd om punten te pakken, maar ook Club Brugge kan een driepunter en (vooral?) een goede wedstrijd wel gebruiken. De nederlaag bij Bayern München was niet onverwacht, maar wel groot en pijnlijk.

Royal Antwerp in crisis?

Bovendien ging het ook in de competitie de laatste weken niet eens zo denderend. Vorig weekend werd maar in allerijl gewonnen van OH Leuven met het kleinste verschil en dus zou het volgens de analisten wel eens wat meer mogen zijn.

"De lat ligt sowieso hoog bij Club, en na een nederlaag wordt de druk altijd nog een stukje opgevoerd. Sowieso wilden ze af van die mindere prestaties in de competitie, want dat was voor de interlandbreak toch een probleem", aldus Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

Marc Degryse verwacht een reactie van Club Brugge

"Tegen OH Leuven was het niet geweldig. Club Brugge is gewoon nog niet top op dit moment. Sandra en Audoor, dat is toch maar met de hakken over de sloot."

"Ik ga niet zeggen dat het al van moeten is voor Club, maar je verwacht wel een reactie. Zeker omdat je speelt tegen een Antwerp dat lang niet even sterk staat als de voorbije jaren en dat, in mijn ogen, zelfs in crisis zit."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Antwerp - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (26/10).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Club Brugge
Marc Degryse

Meer nieuws

Marc Degryse snoeihard voor Royal Antwerp FC

Marc Degryse snoeihard voor Royal Antwerp FC

12:00
2
Bondsparket eist straf voor Standard: dit riskeren Rouches na bekerincident

Bondsparket eist straf voor Standard: dit riskeren Rouches na bekerincident

13:29
'Antwerp weet wat gedaan met Stef Wils met erg belangrijke matchen op komst'

'Antwerp weet wat gedaan met Stef Wils met erg belangrijke matchen op komst'

09:40
Is de komst van Afrim Salievski een voorbode voor de terugkeer van Jean Kindermans?

Is de komst van Afrim Salievski een voorbode voor de terugkeer van Jean Kindermans?

13:00
Nieuwkomer vol lof over Beerschot-coach: "Messoudi was één van de redenen waarom ik kwam"

Nieuwkomer vol lof over Beerschot-coach: "Messoudi was één van de redenen waarom ik kwam"

13:15
Competitie op twee snelheden? Dat heeft ook Europees zijn impact

Competitie op twee snelheden? Dat heeft ook Europees zijn impact

11:40
Dender-verdediger wil tegen Westerlo eindelijk die eerste driepunter pakken: "We zijn geen vogel voor de kat"

Dender-verdediger wil tegen Westerlo eindelijk die eerste driepunter pakken: "We zijn geen vogel voor de kat"

12:10
🎥 Creatief: hoe Loïs Openda & co plots deel zijn van Mr Brightside van The Killers De derde helft

🎥 Creatief: hoe Loïs Openda & co plots deel zijn van Mr Brightside van The Killers

12:30
De enige wedstrijd van Nicky Hayen als speler in Europa werd trauma tegen Kazachen

De enige wedstrijd van Nicky Hayen als speler in Europa werd trauma tegen Kazachen

10:30
LIVE: Bandé geeft aftrap en derde plek ligt voor het grijpen voor KVM in Dijlederby: "Positie OHL een raadsel"

LIVE: Bandé geeft aftrap en derde plek ligt voor het grijpen voor KVM in Dijlederby: "Positie OHL een raadsel"

10:45
LIVE: Gent maakt zich op voor groot feest naast het veld, aan Ivan Leko en zijn troepen ...

LIVE: Gent maakt zich op voor groot feest naast het veld, aan Ivan Leko en zijn troepen ...

10:40
Union-speler over zijn verleden bij OH Leuven en Standard: "Er weggestuurd worden beste dat me kon overkomen"

Union-speler over zijn verleden bij OH Leuven en Standard: "Er weggestuurd worden beste dat me kon overkomen"

11:00
Cercle-middenvelder wil zich blijven tonen: "Ik kan een meerwaarde zijn voor deze ploeg"

Cercle-middenvelder wil zich blijven tonen: "Ik kan een meerwaarde zijn voor deze ploeg"

10:50
Wat denkt en zegt legende Paul Van Himst als hij in de tribunes van Anderlecht zit?

Wat denkt en zegt legende Paul Van Himst als hij in de tribunes van Anderlecht zit?

10:00
Eerste uitnederlaag voor Thomas Matton en Jong KAA Gent: "Vandaag waren we veruit de mindere"

Eerste uitnederlaag voor Thomas Matton en Jong KAA Gent: "Vandaag waren we veruit de mindere"

10:15
1
🎥 Charleroi daagt na de zege tegen Anderlecht meteen ... Standard uit

🎥 Charleroi daagt na de zege tegen Anderlecht meteen ... Standard uit

09:00
🎥 Weergaloze actie van Rode Duivel levert ei zo na ultieme driepunter op

🎥 Weergaloze actie van Rode Duivel levert ei zo na ultieme driepunter op

09:20
1
Niet beslissend genoeg? Thomas Henry reageert op de kritiek en is zéér openhartig over rol

Niet beslissend genoeg? Thomas Henry reageert op de kritiek en is zéér openhartig over rol

08:20
'Club Brugge gaat strijd aan met Duitse en Italiaanse clubs voor gedroomde winger'

'Club Brugge gaat strijd aan met Duitse en Italiaanse clubs voor gedroomde winger'

08:40
1
"De emotie is er nog steeds": de ontroerende woorden van Gent-trainer Ivan Leko voor het weerzien met Standard

"De emotie is er nog steeds": de ontroerende woorden van Gent-trainer Ivan Leko voor het weerzien met Standard

07:20
'Nog altijd geen akkoord: bloedbad zoals in Frankrijk dreigt'

'Nog altijd geen akkoord: bloedbad zoals in Frankrijk dreigt'

08:00
Straf verhaal: Ruben Van Gucht kreeg dankzij relatie plots telefoon van recherche in drugsverhaal De derde helft

Straf verhaal: Ruben Van Gucht kreeg dankzij relatie plots telefoon van recherche in drugsverhaal

07:40
1
De subtiele hint van KV Mechelen-spits Lauberbach: "Vanderbiest gaat anders met spelers om dan Besnik Hasi"

De subtiele hint van KV Mechelen-spits Lauberbach: "Vanderbiest gaat anders met spelers om dan Besnik Hasi"

06:40
2
Er staat veel druk op: in hoeverre kijkt Ivan Leko uit naar het duel met zijn ex-ploeg Standard? Analyse

Er staat veel druk op: in hoeverre kijkt Ivan Leko uit naar het duel met zijn ex-ploeg Standard?

06:00
Colin Coosemans reageert op zijn blunder die Anderlecht punt kostte Reactie

Colin Coosemans reageert op zijn blunder die Anderlecht punt kostte

23:55
6
Felice Mazzu de nieuwe coach van OH Leuven? Johan Boskamp reageert verrast

Felice Mazzu de nieuwe coach van OH Leuven? Johan Boskamp reageert verrast

06:20
Vanhaezebrouck lyrisch over één man, maar fileert moeilijk seizoensbegin Genk en legt vinger op de wonde

Vanhaezebrouck lyrisch over één man, maar fileert moeilijk seizoensbegin Genk en legt vinger op de wonde

07:00
Besnik Hasi houdt geen blad voor de mond na nederlaag: "Slechtste wat ik al gezien heb" Reactie

Besnik Hasi houdt geen blad voor de mond na nederlaag: "Slechtste wat ik al gezien heb"

23:34
2
Wat is er aan de hand met Thorgan Hazard? Hijzelf heeft het er ook moeilijk mee Reactie

Wat is er aan de hand met Thorgan Hazard? Hijzelf heeft het er ook moeilijk mee

05:30
3
Stef Wils onder druk bij Antwerp en op zoek naar kantelmoment tegen Club Brugge: "Probeer me af te sluiten"

Stef Wils onder druk bij Antwerp en op zoek naar kantelmoment tegen Club Brugge: "Probeer me af te sluiten"

15:50
3
Dit gaat héél hard aankomen in Anderlecht: resultaat en ook niveau dramatisch bij verlies in Charleroi

Dit gaat héél hard aankomen in Anderlecht: resultaat en ook niveau dramatisch bij verlies in Charleroi

22:40
Lierse krijgt weer ferme tik in slotfase: "Telkens hetzelfde liedje"

Lierse krijgt weer ferme tik in slotfase: "Telkens hetzelfde liedje"

23:40
De gevoelige overstap van Club Brugge naar Gent: deze spelers gingen Skoras voor

De gevoelige overstap van Club Brugge naar Gent: deze spelers gingen Skoras voor

20:40
Noa Lang krijgt snoeiharde taal te horen: "Kijk naar De Bruyne, die koos razendsnel eieren voor zijn geld"

Noa Lang krijgt snoeiharde taal te horen: "Kijk naar De Bruyne, die koos razendsnel eieren voor zijn geld"

23:00
Nu gooit superster Yamal stevig olie op het vuur, maar ook Thibaut Courtois heeft nog wat te zeggen

Nu gooit superster Yamal stevig olie op het vuur, maar ook Thibaut Courtois heeft nog wat te zeggen

22:30
Anderlecht-talent wil zich bewijzen in de spits: "Ik spiegel me aan Lukaku"

Anderlecht-talent wil zich bewijzen in de spits: "Ik spiegel me aan Lukaku"

22:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 18:15 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 20:45 Standard Standard
Antwerp Antwerp 26/10 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 26/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 26/10 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 26/10 STVV STVV

Nieuwste reacties

jeffzie151 jeffzie151 over "We zullen die uitwedstrijd boycotten": Fans van KRC Genk komen met sterk signaal Dog3 Dog3 over KV Mechelen - OH Leuven: - bompi55 bompi55 over Marc Degryse snoeihard voor Royal Antwerp FC Joe Joe over Charleroi - Anderlecht: 1-0 Gambin0 Gambin0 over Eerste uitnederlaag voor Thomas Matton en Jong KAA Gent: "Vandaag waren we veruit de mindere" Vital Verheyen Vital Verheyen over KAA Gent hoeft één speler al niet te vrezen, Standard krijgt een opdoffer: "Echt teleurgesteld" rafke pafke rafke pafke over Colin Coosemans reageert op zijn blunder die Anderlecht punt kostte Arthur Shelby Arthur Shelby over De subtiele hint van KV Mechelen-spits Lauberbach: "Vanderbiest gaat anders met spelers om dan Besnik Hasi" cartman_96 cartman_96 over La Gazzetta dello Sport maakt Kevin De Bruyne met de grond gelijk: "Hij is een probleem" aangespoelde aangespoelde over Benito Raman krijgt verschrikkelijk nieuws, ook slecht blessurenieuws voor KV Mechelen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved