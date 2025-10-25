Marc Degryse zegt waar het op staat: "Verwacht reactie van Club tegen Antwerp in crisis"

De match tussen Royal Antwerp FC en Club Brugge is er eentje waar de supporters van beide ploegen altijd naar uitkijken. En voor beide ploegen staat er toch wel wat op het spel in deze editie dit weekend.

Voor Royal Antwerp FC is het dringend tijd om punten te pakken, maar ook Club Brugge kan een driepunter en (vooral?) een goede wedstrijd wel gebruiken. De nederlaag bij Bayern München was niet onverwacht, maar wel groot en pijnlijk.

Royal Antwerp in crisis?

Bovendien ging het ook in de competitie de laatste weken niet eens zo denderend. Vorig weekend werd maar in allerijl gewonnen van OH Leuven met het kleinste verschil en dus zou het volgens de analisten wel eens wat meer mogen zijn.

"De lat ligt sowieso hoog bij Club, en na een nederlaag wordt de druk altijd nog een stukje opgevoerd. Sowieso wilden ze af van die mindere prestaties in de competitie, want dat was voor de interlandbreak toch een probleem", aldus Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

Marc Degryse verwacht een reactie van Club Brugge

"Tegen OH Leuven was het niet geweldig. Club Brugge is gewoon nog niet top op dit moment. Sandra en Audoor, dat is toch maar met de hakken over de sloot."





"Ik ga niet zeggen dat het al van moeten is voor Club, maar je verwacht wel een reactie. Zeker omdat je speelt tegen een Antwerp dat lang niet even sterk staat als de voorbije jaren en dat, in mijn ogen, zelfs in crisis zit."