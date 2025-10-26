Marlon Fossey zeer duidelijk na de nederlaag van Standard: "Als dat niet lukt, wordt het een lang seizoen"

Standard leed een zware nederlaag op het veld van KAA Gent, zaterdagavond. De aanvoerder van de Rouches, Marlon Fossey, sprak duidelijke taal voor de microfoon van DAZN.

Zoals bijna elk seizoen kreeg Standard een pandoering op het veld van KAA Gent afgelopen zaterdagavond. De Rouches incasseerden vier doelpunten, waarvan twee in de eerste twintig minuten, en wisten zelden gevaar te stichten voor het doel van Davy Roef. Aan de microfoon van DAZN toonde aanvoerder Marlon Fossey zich na de wedstrijd bijzonder openhartig.

"Het had niets te maken met het stadion of het veld. Behalve de spelers die in de tweede helft invielen, waren we vandaag niet goed genoeg, ik ook niet. We zijn er nog niet in geslaagd om twee wedstrijden op rij te winnen, en als dat niet lukt, wordt het een lang seizoen. Maar ik heb vertrouwen in mijn jongens, ik weet dat we ons kunnen herstellen van deze slechte prestatie. We moeten snel leren van deze nederlaag, want we hebben al een wedstrijd dinsdag."

Iedereen is te verwijten bij Standard

"Doelpunten tegen krijgen uit hoekschoppen die we voor de wedstrijd veelvuldig hebben geanalyseerd, is erg frustrerend. We moeten in de spiegel kijken en ons snel herpakken. Als we dinsdag met het hoofd omlaag staan, zal het hetzelfde scenario worden. Beveren is een ploeg vol vertrouwen, en dat moeten wij ook hebben om ze te verslaan. We kunnen zeker niet op dezelfde manier aan de wedstrijd beginnen."

Gevraagd naar de defensieve fouten van Standard, draaide Marlon Fossey er niet omheen. Zoals het gezegde luidt, "de één was niet beter dan de ander", en iedereen kan zich verantwoordelijk voelen voor deze zware nederlaag in de Planet Group Arena.





"We hebben ze gemakkelijke doelpunten geschonken. Om succes te hebben, moet je eerst goed verdedigen, en dat hebben we niet gedaan. We hadden een positieve tweede helft terwijl we met drie doelpunten achter stonden, maar dat was duidelijk niet genoeg", besloot de Amerikaanse verdediger.