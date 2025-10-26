Patris doet boekje open over financiële kant van zijn transfer en zijn positie in rivaliteit tussen Anderlecht

Louis Patris blikt terug op zijn recente transfer van Sint-Truiden naar Union SG. In een interview met La Dernière Heure bespreekt hij de financiële constructie, de rivaliteit met Anderlecht en het vertrek van coach Pocognoli.

Winstgevend traject via Sint-Truiden

Voorafgaand aan de zomermercato betaalde Sint-Truiden een bedrag van 1,75 miljoen euro aan Anderlecht voor Louis Patris. Kort daarna werd hij voor circa 4 miljoen euro doorverkocht aan Union SG. Patris stelt dat Sint-Truiden bewust handelde met het oog op doorverkoop.

“De directie van Sint-Truiden had als doel om mij te verkopen en heeft slim gehandeld door de aankoopoptie bij Anderlecht te lichten”, zegt hij. De Limburgse club wist een hogere verkoopprijs te bedingen dan de oorspronkelijke clausule van 3,5 miljoen euro, waardoor een meerwaarde werd gerealiseerd.

Rivaliteit tussen clubs speelde geen rol

De overstap van Patris naar Union SG bracht hem opnieuw in contact met Anderlecht, waar hij eerder actief was. Toch speelde de rivaliteit tussen beide Brusselse clubs geen rol in zijn beslissing. “Ik heb echt niet aan die rivaliteit gedacht”, stelt hij. Hij verwijst naar andere spelers zoals Sadiki en Ait El Hadj, die eerder dezelfde overstap maakten zonder problemen. Patris speelde slechts één seizoen bij Anderlecht en voelt zich daardoor minder verbonden met de club dan spelers die uit de jeugdopleiding van Neerpede komen.

Kort na zijn komst bij Union SG vertrok coach Sébastien Pocognoli. Patris noemt het vertrek onverwacht. “Het was vreemd, want niemand had het zien aankomen”, zegt hij. Toch begrijpt hij dat trainers soms een stap willen zetten in hun loopbaan. Volgens hem was het moment niet ideaal, maar wel begrijpelijk. Hij noemt de keuze voor opvolger David Hubert een goede beslissing van de club.





Vertrouwen in David Hubert

Patris kent David Hubert nog van hun gezamenlijke periode bij OH Leuven, waar ze samen twee wedstrijden speelden. Hij herinnert zich Hubert van toen al als iemand met leiderschap en een serieuze werkhouding. “Als speler voelde je al dat hij de mentaliteit van een toekomstige trainer had”, stelt Patris. Drie jaar later ziet hij die eigenschappen nog steeds terug bij Hubert, die volgens hem weinig veranderd is.