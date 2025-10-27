Marc Wilmots ging volledig door het lint volgens scheidsrechter D'Hondt: "Iedereen gaat boeten"

De wedstrijd tussen Standard en Royal Antwerp FC eindigde in chaos: bekers vlogen naar de scheidsrechter, de match werd even stilgelegd en na afloop ging coach Marc Wilmots volledig door het lint.

De wedstrijd tussen Standard en Antwerp zorgde voor heel veel chaos. Bij een 1-0 voorsprong voor de Rouches, werden er meermaals bekers richting de scheidsrechter gegooid. Lothar D'Hondt besloot toen om de wedstrijd te staken. De match werd later nog verder uitgespeeld.

Nadat de wedstrijd werd stilgegeld kwam Marc Wilmots met DAZN praten. Hij haalde snoeihard uit en vond het niet kunnen dat de match werd stilgelegd. Nadien zou hij zich nog misdragen hebben.

Marc Wilmots ging verhaal halen bij de refs

Het Bondsparket vorder nu één speeldag schorsing (plus één voorwaardelijk) en een boete van 1.500 euro voor Wilmots. In die vordering werd ook het scheidsrechtersverslag opgenomen, waarin beschreven staat hoe Wilmots zich gedroeg.

"Een tiental minuten na de wedstrijd waren wij aanwezig in onze kleedkamer toen Marc Wilmots onvriendelijk binnenstormde met zijn smartphone in de hand en een screenshot toonde, vergezeld van de woorden: ‘Regarde ça! C’est juste ça?!’ - ‘Kijk hiernaar! Vind je dat correct?", schreef D'Hondt na afloop, volgens Het Nieuwsblad.

"Ik vroeg hem rustig te blijven, maar kreeg geen gehoor en Wilmots begaf zich terug naar buiten, roepend: ‘J’en ai marre! Tout le monde va payer!’ — ‘Ik heb er genoeg van! Iedereen gaat boeten!’ Daarop sloeg hij de deur van onze kleedkamer dicht, opende ze opnieuw en sloeg ze nog harder dicht", stond er nog te lezen.