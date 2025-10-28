Kolder in Anderlecht: match begint 15 minuten later, Ninove speelt dan toch in zijn truitjes

Opmerkelijke taferelen in de aanloop naar de bekerwedstrijd tussen Anderlecht en Ninove van vanavond. De bezoekers verschenen in een fluogeel truitje dat opvallend hard lijkt op de fluogroene outfit van de scheidsrechters.

De gelijkenis is zo groot dat de arbitrage twijfelt of er wel een degelijk onderscheid kan gemaakt worden. Volgens het reglement moeten beide teams en de officials duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn en dat is nu niet het geval.

Ninove had vooraf doorgegeven dat ze in groen en zwart gingen spelen, maar blijkbaar waren ze vergeten dat ze speciaal voor de match nieuwe truitjes hadden laten maken in het... fluogeel. Maar niemand had dat doorgegeven aan de bond en de scheidsrechters hadden ook geen alternatieve uitrusting mee.

Met truitjes van Anderlecht

Er werd eerst geopperd om snel naar Ninove te rijden om de groen-zwarte uitrusting te gaan halen. Die laatste optie leek de voorkeur weg te dragen aangezien Ninove niet zo heel ver is, maar uiteindelijk leek het iets anders te worden.

Het kwam tot een compromis dat Anderlecht truitjes zou leveren. Kent u nog de appelblauwzeegroene uitrusting van een paar jaar geleden? Wel, die ging het worden.





Maar om nog meer commotie te vermijden werd er dan toch naar Ninove gereden om de 'oude' truitjes te gaan ophalen. De nummers daarvan kloppen wel niet. Om alles geregeld te krijgen wordt de match wel met een kwartier vertraging begonnen. Voor Ninove wel een hele klap gezien de moeite die ze erin staken.