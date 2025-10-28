Verliest Anderlecht straks van zijn eigen supporter? "Dan is het kot te klein"

Anderlecht kampt met sportieve problemen en treft in de beker KVK Ninove, dat zelf ook moeilijk uit de startblokken kwam. Toch leeft de match enorm bij Ninove én bij voorzitter Van Der Perren, een grote Anderlecht-fan.

Anderlecht neemt het in de beker op tegen KVK Ninove. Bij paars-wit loopt het niet goed, maar ook Ninove heeft het moeilijk in dit seizoensbegin met slechts één overwinning in negen wedstrijden.

Hun voorzitter, Gunther Van Der Perren, wijt dat aan het feit dat zijn speler straks tegen paars-wit kunnen spelen. Maar dat neemt hij er uiteindleijk allemaal bij als grote Anderlecht-supporter.

Ninove-voorzitter Van Der Perren blijft zot van Anderlecht

"Op zich is het geweldig om tegen mijn favoriete club uit te komen. En uiteraard wil ik ze kloppen. De spelers zijn er ook al weken over bezig, het is de oorzaak van onze mislukte competitiestart", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Maar ik geef toe: het zou ook wel een beetje pijn doen. Het draait al niet geweldig bij Anderlecht. Ze spelen al geen Europees. Dus als ze er dan in de beker nog uitgaan tegen een laagvlieger, is het kot te klein", gaat Van Der Perren verder.

"Oké, ik geef ons maar 1 procent kans. Het zou logischer zijn dat we een pandoering krijgen – liefst wel minder zwaar dan de 1-8 van 37 jaar geleden. Maar je weet het nooit, want sprookjes bestaan."