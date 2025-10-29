"Dat is waar onze relatie een beetje stuk ging": voormalig speler van Besnik Hasi openhartig

"Dat is waar onze relatie een beetje stuk ging": voormalig speler van Besnik Hasi openhartig
Dit weekend gaat Besnik Hasi opnieuw naar Mechelen, de club die hij coachte voordat hij terugkeerde naar Anderlecht. Sommige spelers zullen ongetwijfeld bepaalde dingen willen bewijzen aan hem.

Als je zaterdagavond Lion Lauberbach ziet - een jongen die gewoonlijk eerder gereserveerd is - en hij viert een doelpunt op een meer opvallende manier dan gemiddeld? Wees dan niet verrast. De aanvaller van KV Mechelen zal waarschijnlijk graag zijn doelgerichtheid willen laten zien aan Besnik Hasi in het Lotto Park.

De uitleg is te vinden uit de tijd dat Hasi coach was bij KV Mechelen en hij Lauberbach publiekelijk bekritiseerde om zijn gedrag tijdens een nederlaag tegen AA Gent. "Lion rent naar het doel. Jordan Torunarigha heeft al een gele kaart. Hij probeert hem neer te halen. Waarom val je niet? Hij blijft staan om te proberen te scoren, maar zelfs op de training scoort hij niet. Dat zou een rode kaart zijn geweest", had hij geërgerd gezegd.

Wraak op zaterdag?

Gevraagd naar het onderwerp door DAZN, legt de Duitse speler uit dat hij op dat moment probeerde het te relativeren. "De volgende dag was ik het al vergeten. Natuurlijk was het niet prettig. Zelfs mijn familie vroeg zich af waarom ik niet meer reageerde. Ik had boos kunnen worden, maar wat heeft dat voor zin? Ik nam het als een motivatie om te laten zien dat wat hij zei niet waar was."

Maar de woorden van zijn coach raakten hem wel: "Ik vond het oneerlijk. Een coach moet zijn spelers altijd verdedigen. Je kunt het individueel of voor het team bespreken, maar niet in de media. Hij is een goede coach, we hadden een goede relatie, maar ik verwachtte niet dat hij zoiets zou zeggen en wist niet hoe ik moest reageren."

"Ja, het heeft onze relatie een beetje verstoord. Niet helemaal, maar een beetje. Hij heeft zich de volgende dag verontschuldigd, voor het hele team. Het zou beter zijn geweest om het persoonlijk te doen. Ik heb zijn excuses toch geaccepteerd." Acht maanden later komen de twee mannen elkaar weer tegen. Besnik Hasi zou wel eens voor de tweede keer spijt kunnen krijgen van zijn woorden als zijn voormalige speler in zijn bijzijn zou scoren.

