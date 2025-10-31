Icoon van Anderlecht richt zijn pijlen niet op Besnik Hasi: "Hij hoofdverantwoordelijke? Dat is er ver over!"

De druk op Besnik Hasi bij Anderlecht neemt toe. Tijdens de bekermatch van dinsdag klonk er luid boegeroep vanop de tribunes, een teken aan de wand voor wie de club volgt. Maar volgens oud-speler Walter Baseggio ligt de kern van het probleem niet op de bank, maar hoger in de clubstructuur.

Baseggio vindt het makkelijk om op de trainer te schieten. De voormalige middenvelder weet waar hij over spreekt. Tussen 1996 en 2008 was hij een sterkhouder op het middenveld. “Pas op, Hasi heeft zijn deel van de verantwoordelijkheid. Anderlecht mag gerust wat avontuurlijker, met meer risico’s spelen", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Het is bijna nooit meer dominant. Maar hem tot hoofdverantwoordelijke maken voor deze situatie, dat is er ver over. Daarvoor moet je naar boven kijken, naar de mannen die tijdens de transferperiode de beslissingen namen.”

Olivier Renard en zijn transferbeleid

De kritiek van de fans richt zich momenteel op de resultaten, maar Baseggio vraagt om dieper te graven. “Kijk naar de aanwinsten: Hatenboer, Keita, Saliba, Llansana en Özcan. Geen van hen heeft tot nu toe echt iets bijgebracht. En dan heb je nog Bertaccini en Camara, die geblesseerd waren. Is dat allemaal de fout van Hasi?”

Volgens Baseggio niet. Hij viseert vooral Olivier Renard. “Het is niet Hasi die heeft beslist om geen vervanger voor Dolberg te halen toen die eind augustus vertrok. Het is ook niet hij die koos om geen ervaren verdediger aan te trekken, maar wel een overdaad aan middenvelders. Dat kan je hem onmogelijk aanwrijven.”





De oud-middenvelder begrijpt dan ook niet altijd het transferbeleid van zijn ex-club. “Wat heeft het voor zin om zoveel spelers te halen als ze geen echte versterking zijn? De jeugd van Anderlecht levert elk jaar talenten af. Als die aanwinsten niet beter zijn, dan kies je toch beter voor je eigen jongeren?”