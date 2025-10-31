Nog meer kopzorgen voor Vincent Euvrard: zware domper voor Standard tijdens Waalse derby

Nog meer kopzorgen voor Vincent Euvrard: zware domper voor Standard tijdens Waalse derby

Doelpuntmaker en daarna geblesseerd: Casper Nielsen beleefde een wisselvallige avond op Sclessin. De Deen van Standard moest het veld verlaten nog voor de rust tegen Charleroi.

Casper Nielsen beleefde een avond met gemengde gevoelens op Sclessin. In een kolkend stadion voor de Waalse derby tussen Standard en Charleroi leek de Deen even de man van de match te worden. Hij opende de score, al werd het doelpunt uiteindelijk als een owngoal van Nzita geteld.

Nielsen vierde enthousiast en toonde trots zijn snor, een knipoog naar een belofte die hij eerder in een interview deed. Maar het sprookje sloeg al snel om in frustratie.

Even later ging hij in een duel met Romsaas neer. De middenvelder greep meteen naar zijn been en moest uiteindelijk vervangen worden.

De ziekenboeg loopt stilaan vol. Zonder Fossey, Ilaimaharitra, Mehssatou, Bates, Calut en Bolingoli krijgt Standard er opnieuw een geblesseerde bij. Zo wordt het een nachtmerrie voor coach Vincent Euvrard.

De komende dagen zal moeten blijken wat er juist scheelt met het been van de middenvelder. Hopelijk blijkt het niet te erg. Euvrard heeft er in ieder geval zorgen bij.

