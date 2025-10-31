Olivier Deschacht heeft duidelijke boodschap voor Anderlecht-supporters: "Ze mogen wel wat rustiger worden"

Bij Anderlecht rommelt het opnieuw. Ondanks de bekerzege tegen KVK Ninove blijft de kritiek op coach Besnik Hasi luid klinken. Olivier Deschacht neemt het echter voor hem op.

Bij Anderlecht is het nooit rustig de laatste tijd. Paars-wit won zijn bekerwedstrijd met 2-0 van KVK Ninove, maar dat stelde de supporters maar weinig gerust. Voor en na de wedstrijd klonken er fluitconcerten.

De supporters zijn niet blij met coach Besnik Hasi. Olivier Deschacht vindt dat ze geen gelijk hebben. "De fans mogen wat rustiger worden", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Hasi ontslaan is niet de oplossing volgens Deschacht

De speler met het meeste aantal wedstrijden voor paars-wit is duidelijk. "Ze hebben met Wouter Vandenhaute de vorige voorzitter al weg gekregen. Nu moet de trainer buiten. Je mag weten: ik ben een fan van Hasi."

Deschacht kent hem goed. Volgens de voormalige verdediger, die negen keer landskampioen werd met Anderlecht, is Hasi ontslaan niet de oplossing. "Het is een fijne mens. Ik had hem als ploegmaat en als trainer."





"Ik vond hem telkens heel goed. Hij staat open voor discussie, is heel menselijk. Ik weet ook dat Michael Verschueren fan is van de trainer Besnik Hasi", besluit Deschacht.