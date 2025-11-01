Interview 🎥 Thomas Henry komt met woorden die Standard-fans héél graag zullen horen

Brandon Morren en Loïc Woos vanuit Sclessin
🎥 Thomas Henry komt met woorden die Standard-fans héél graag zullen horen
Thomas Henry was vanzelfsprekend tevreden na de overwinning van Standard in de Waalse derby. Volgens de Fransman bewijst deze zege, behaald ondanks vermoeidheid en veel afwezigen, de breedte van de Luikse kern, die week na week meer automatismen begint te tonen.

Het was een verdiende overwinning voor Standard in de Waalse derby tegen Sporting Charleroi, vrijdagavond. Thomas Henry, die kort na de rust scoorde, verscheen met een brede glimlach voor de camera’s in de mixed zone van Sclessin.

"Dit doet deugd. We pakken drie punten, dat is het belangrijkste. Drie zeges in vier wedstrijden, dat is goed. We misten onze match in Gent, maar de balans is positief. We waren erg moe vandaag, maar we bleven goed samen als blok spelen. Verschillende jongens stonden niet op hun gebruikelijke positie, dus er is veel positiefs. Mentaal was dit misschien wel onze beste wedstrijd, want we waren uitgeput, maar we hebben toch gescoord en volgehouden."

Standard sloeg toe op het juiste moment

Na een eerste helft met weinig verschil in doelkansen en score, nam Standard het heft in handen met een sterke start na rust, goed voor twee treffers. De Rouches deden Charleroi pijn op het ideale moment.

"Sterk beginnen was een duidelijke opdracht vanaf het begin. We bouwden verder op de lijn van de voorbije weken, op één mindere match na. We voelden dat we de bovenhand kregen, en dat hebben we omgezet in doelpunten. We tonen al een tijdje mooie dingen, zelfs tegen Club Brugge en Anderlecht."

Vincent Euvrard moest het in deze wedstrijd zonder zeven spelers stellen en moest daardoor schuiven in zijn elftal. Ibrahim Karamoko speelde als rechtsachter, Léandre Kuavita eindigde de match als linksachter, en Standard moest het doen zonder meerdere sterkhouders zoals Ilaimaharitra en Fossey. Volgens Thomas Henry bewijst deze overwinning, ondanks de vele afwezigen, de kwaliteit en de breedte van de kern.

"Er zitten spelers op de bank die bij eender welke ploeg in de Jupiler Pro League titularis zouden zijn. Maar ja, blessures zijn lastig. Dat hoort helaas bij het voetbal, en ik heb veel respect voor de jongens die niet op hun normale positie hebben gespeeld. Dat is wat je nodig hebt om een volledig sterk seizoen te draaien."

Thomas Henry raakt op dreef

Dankzij deze zege blijft Standard voorlopig in het spoor van de andere kandidaten voor de top zes, in afwachting van de overige resultaten van het weekend. Voor Thomas Henry is het zijn tweede doelpunt in twee wedstrijden en zijn derde in de Jupiler Pro League, iets wat hem zichtbaar deugd doet.

"Wij spelen bij Standard, we weten dat er altijd druk zal zijn. Het zijn hier moeilijke jaren geweest, maar we proberen de club terug te brengen waar ze thuishoort. Ik heb snel begrepen dat je hier na één nederlaag al onder druk kan komen. We moeten gewoon elke wedstrijd winnen, want dit is Standard."

“Persoonlijk maakt het me niet uit als ik niet scoor, al doet het natuurlijk deugd. Het klinkt cliché, maar ik heb liever dat we drie punten pakken dan dat ik scoor en het niets oplevert. Ik ben 31, ik jaag geen 25 goals per seizoen meer na. Ik wil gewoon een goede week beleven met de ploeg. En ik woon in het centrum — als ik buitenkom, vind ik het fijn om blije mensen te zien, dat doet goed.”

Thomas Henry gaf ook tekst en uitleg bij zijn doelpunt. "We werken al een tijdje aan dat samenspel met Rafi. Ik denk dat dit het eerste perfecte voorzetje van het seizoen is dat mij bereikt. Het heeft tijd nodig, we zijn allemaal nieuw. We zitten nog maar in oktober, maar de automatismen beginnen zichtbaar te worden. Dat is een goed teken. Het bevestigt ook dat mijn sterkte bij voorzetten ligt. Ik denk dat dit echt de eerste is die me bereikt, dus 100% efficiëntie, statistisch gezien", grapte hij.

Een avond vol sfeer in Sclessin

Sclessin, gevuld met 21.547 supporters, leefde volop mee. De vieringen na het laatste fluitsignaal maakten duidelijk hoe belangrijk deze overwinning was, niet alleen sportief, maar ook mentaal voor de hele club.

"Het deed deugd om het publiek zo te zien, dat ze al begonnen te vieren voor het einde, omdat ze voelden dat we gewonnen hadden. Nu is het aan ons om door te zetten, als een echte familie. Er zullen nog moeilijke momenten komen, maar we moeten positief blijven, allemaal samen. Beide teams hadden dinsdag al gespeeld, en dat we dan zo’n tweede helft kunnen brengen, is ook dankzij ons publiek", besloot Thomas Henry.

