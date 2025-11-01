Icoon is duidelijk in zijn analyse van Anderlecht: "Hasi ontslaan zou alleen maar voor meer chaos zorgen"

Terwijl een deel van de Anderlecht-fans luid roept om het vertrek van Besnik Hasi, neemt Bertrand Crasson het op voor de coach. Volgens de voormalige verdediger van paars-wit zou een ontslag geen enkel probleem oplossen.

“Hasi ontslaan zou alleen maar voor verwarring zorgen"n zegt Crasson in Le Soir. “Het zou gewoon nóg een verandering zijn bij een club die er de afgelopen jaren al veel te veel heeft gekend.”

Crasson pleit voor rust en continuïteit. “Er zijn belangrijkere dingen dan alweer van trainer te wisselen. De coach is altijd het eerste slachtoffer, maar dat helpt het geheel niet vooruit. En wie zou hem überhaupt moeten vervangen? Ik zie geen ‘tovenaar’ op de markt die van dit Anderlecht plots een topploeg maakt.”

Volgens Crasson ligt de oplossing eerder in samenwerking. “Hasi heeft ervaring, maar hij moet ook ondersteund worden door zijn staf. Mensen als Still, Biglia, Taravel en Proto zitten daar niet om gewoon op de bank te zitten. Ze moeten hem helpen en meedenken. Alleen als de hele staf samenwerkt, kan het tij keren.”

Anderlecht is te gewend geraakt aan verliezen

Hij toont ook begrip voor het ongeduld van de fans. “Het publiek van Anderlecht is ongelooflijk trouw. De club zit al jaren in moeilijkheden, maar de supporters blijven komen. Dat ze hun onvrede uiten, is normaal. De enige manier om dat te keren, is door te winnen, ongeacht tegen wie of hoe.”





Crasson benadrukt dat Anderlecht vooral opnieuw moet leren winnen. “Deze club is te gewend geraakt aan verliezen. Het moet weer draaien om resultaat, om die winnaarsmentaliteit. Alleen zo win je opnieuw respect en vertrouwen.”

Tot slot wijst hij op de nood aan een duidelijker sportief beleid. “De transferpolitiek moet herzien worden. Er zijn te veel spelers die niet bij het profiel van de club passen. Anderlecht heeft nood aan leidersfiguren, zoals Vertonghen dat is geweest. Rond zulke spelers moet je bouwen om weer de top te bereiken.”