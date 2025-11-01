Icoon is duidelijk in zijn analyse van Anderlecht: "Hasi ontslaan zou alleen maar voor meer chaos zorgen"

Icoon is duidelijk in zijn analyse van Anderlecht: "Hasi ontslaan zou alleen maar voor meer chaos zorgen"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Terwijl een deel van de Anderlecht-fans luid roept om het vertrek van Besnik Hasi, neemt Bertrand Crasson het op voor de coach. Volgens de voormalige verdediger van paars-wit zou een ontslag geen enkel probleem oplossen.

“Hasi ontslaan zou alleen maar voor verwarring zorgen"n zegt Crasson in Le Soir. “Het zou gewoon nóg een verandering zijn bij een club die er de afgelopen jaren al veel te veel heeft gekend.”

Crasson pleit voor rust en continuïteit. “Er zijn belangrijkere dingen dan alweer van trainer te wisselen. De coach is altijd het eerste slachtoffer, maar dat helpt het geheel niet vooruit. En wie zou hem überhaupt moeten vervangen? Ik zie geen ‘tovenaar’ op de markt die van dit Anderlecht plots een topploeg maakt.”

Volgens Crasson ligt de oplossing eerder in samenwerking. “Hasi heeft ervaring, maar hij moet ook ondersteund worden door zijn staf. Mensen als Still, Biglia, Taravel en Proto zitten daar niet om gewoon op de bank te zitten. Ze moeten hem helpen en meedenken. Alleen als de hele staf samenwerkt, kan het tij keren.”

Anderlecht is te gewend geraakt aan verliezen

Hij toont ook begrip voor het ongeduld van de fans. “Het publiek van Anderlecht is ongelooflijk trouw. De club zit al jaren in moeilijkheden, maar de supporters blijven komen. Dat ze hun onvrede uiten, is normaal. De enige manier om dat te keren, is door te winnen, ongeacht tegen wie of hoe.”

Crasson benadrukt dat Anderlecht vooral opnieuw moet leren winnen. “Deze club is te gewend geraakt aan verliezen. Het moet weer draaien om resultaat, om die winnaarsmentaliteit. Alleen zo win je opnieuw respect en vertrouwen.”

Tot slot wijst hij op de nood aan een duidelijker sportief beleid. “De transferpolitiek moet herzien worden. Er zijn te veel spelers die niet bij het profiel van de club passen. Anderlecht heeft nood aan leidersfiguren, zoals Vertonghen dat is geweest. Rond zulke spelers moet je bouwen om weer de top te bereiken.”

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KV Mechelen
Besnik Hasi

Meer nieuws

"We hebben een goeie Thorgan, maar dat volstaat niet" - Hasi windt er geen doekjes om

"We hebben een goeie Thorgan, maar dat volstaat niet" - Hasi windt er geen doekjes om

10:30
1
Ze hebben het bij Standard nog niet door: supporter werpt beker op het veld

Ze hebben het bij Standard nog niet door: supporter werpt beker op het veld

11:00
LIVE: Nu ook doelpuntenfestijn in de competitie voor Club Brugge?

LIVE: Nu ook doelpuntenfestijn in de competitie voor Club Brugge?

10:45
Besnik Hasi reageert duidelijk op zware kritiek van de fans en fluitconcerten

Besnik Hasi reageert duidelijk op zware kritiek van de fans en fluitconcerten

13:00
2
KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest heeft nog wat te zeggen over Hasi en blikt vooruit op clash met Anderlecht

KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest heeft nog wat te zeggen over Hasi en blikt vooruit op clash met Anderlecht

20:20
"Hasi, buiten" - Elke wedstrijd wordt beslissend

"Hasi, buiten" - Elke wedstrijd wordt beslissend

31/10
3
Dit is verrassend: Premier League-interesse voor bankzitter van Club Brugge

Dit is verrassend: Premier League-interesse voor bankzitter van Club Brugge

09:30
1
Nainggolan heel openhartig over zijn moeilijke jeugd: "Ik was een minigangster"

Nainggolan heel openhartig over zijn moeilijke jeugd: "Ik was een minigangster"

10:00
1
🎥 'Niet goed genoeg voor België?' - PSV-sensatie doet er nog eens 2 - knappe - goals bovenop

🎥 'Niet goed genoeg voor België?' - PSV-sensatie doet er nog eens 2 - knappe - goals bovenop

08:20
Onrust gaat even liggen in DAZN-commotie: vrijdagavond haalde men bij Pro League opgelucht adem

Onrust gaat even liggen in DAZN-commotie: vrijdagavond haalde men bij Pro League opgelucht adem

07:20
1
Europa in de ban van Vincent Kompany... maar een andere Belgische coach trekt de aandacht in Nederland

Europa in de ban van Vincent Kompany... maar een andere Belgische coach trekt de aandacht in Nederland

09:00
🎥 Supporters noemden hem "rat", maar Standard-speler gaat na de match zijn gram halen voor de kop

🎥 Supporters noemden hem "rat", maar Standard-speler gaat na de match zijn gram halen voor de kop

07:40
6
Toby Alderweireld geeft meer uitleg over Masked Singer: "Mijn moeder zei dat Oehoe te goed zong om ik te zijn"

Toby Alderweireld geeft meer uitleg over Masked Singer: "Mijn moeder zei dat Oehoe te goed zong om ik te zijn"

08:00
RSCA-trainer Hasi hoopt wellicht dat die ene KVM-speler zeker niet scoort: dit zegt Lauberbach hierover Reactie

RSCA-trainer Hasi hoopt wellicht dat die ene KVM-speler zeker niet scoort: dit zegt Lauberbach hierover

12:10
3
Zware tegenslag voor Sébastien Pocognoli bij AS Monaco

Zware tegenslag voor Sébastien Pocognoli bij AS Monaco

06:30
KV Mechelen-coach Vanderbiest ergert zich na nieuwe tegenslag: "Het begint toch wat veel te worden"

KV Mechelen-coach Vanderbiest ergert zich na nieuwe tegenslag: "Het begint toch wat veel te worden"

15:00
Ivan Leko spreekt over de moeilijke situatie van Dante Vanzeir bij KAA Gent

Ivan Leko spreekt over de moeilijke situatie van Dante Vanzeir bij KAA Gent

23:30
Standard doet heel goede zaak en klopt Charleroi in Waalse derby

Standard doet heel goede zaak en klopt Charleroi in Waalse derby

22:59
3
Olivier Deschacht heeft duidelijke boodschap voor Anderlecht-supporters: "Ze mogen wel wat rustiger worden"

Olivier Deschacht heeft duidelijke boodschap voor Anderlecht-supporters: "Ze mogen wel wat rustiger worden"

14:21
14
Nog meer kopzorgen voor Vincent Euvrard: zware domper voor Standard tijdens Waalse derby

Nog meer kopzorgen voor Vincent Euvrard: zware domper voor Standard tijdens Waalse derby

22:30
11
Oehoe van The Masked Singer ontmaskerd: deze voormalige Rode Duivel zat in het pak

Oehoe van The Masked Singer ontmaskerd: deze voormalige Rode Duivel zat in het pak

23:00
📷 🎥 Halloween op Sclessin: Standard en zijn fans maken indruk

📷 🎥 Halloween op Sclessin: Standard en zijn fans maken indruk

21:40
2
Spektakel in de CPL: Lommel en Lierse zorgen voor acht (!) doelpunten, late opdoffer voor Lokeren

Spektakel in de CPL: Lommel en Lierse zorgen voor acht (!) doelpunten, late opdoffer voor Lokeren

22:07
Hier zal Nicky Hayen heel blij mee zijn: Club Brugge deelt serieuze opsteker mee

Hier zal Nicky Hayen heel blij mee zijn: Club Brugge deelt serieuze opsteker mee

21:00
Een herdenking aan West-Vlaamse derby tussen Cercle Brugge en Zulte Waregem? Bieden kan nog altijd

Een herdenking aan West-Vlaamse derby tussen Cercle Brugge en Zulte Waregem? Bieden kan nog altijd

20:45
1
STVV-coach Wouter Vrancken niet zo blij met bekerloting: "Ik had eigenlijk maar één wens..."

STVV-coach Wouter Vrancken niet zo blij met bekerloting: "Ik had eigenlijk maar één wens..."

21:20
Driedubbele klap voor België: Anderlecht-aanvaller en Standard-doelman laten Rode Duivels vallen

Driedubbele klap voor België: Anderlecht-aanvaller en Standard-doelman laten Rode Duivels vallen

19:20
9
Krijgt Antwerp alsnog drie punten na nederlaag tegen Standard? Rouches riskeren sancties

Krijgt Antwerp alsnog drie punten na nederlaag tegen Standard? Rouches riskeren sancties

19:42
6
Johan Boskamp fileert Anderlecht, maar begrijpt de supporters ook niet: "Ik vind het belachelijk"

Johan Boskamp fileert Anderlecht, maar begrijpt de supporters ook niet: "Ik vind het belachelijk"

15:30
1
KRC Genk-Anderlecht op donderdag: dit zijn de speeldata van de 1/8e finales in de Croky Cup

KRC Genk-Anderlecht op donderdag: dit zijn de speeldata van de 1/8e finales in de Croky Cup

17:40
KRC Genk-coach Thorsten Fink moet moeilijke knopen doorhakken, maar is van één keuze al heel zeker

KRC Genk-coach Thorsten Fink moet moeilijke knopen doorhakken, maar is van één keuze al heel zeker

20:00
JPL-ploegen vrezen voor beslissing DAZN: "Kan echt het verschil betekenen tussen bestaan en niet meer bestaan"

JPL-ploegen vrezen voor beslissing DAZN: "Kan echt het verschil betekenen tussen bestaan en niet meer bestaan"

18:20
9
Man van achter de kazerne werd levenslang Racing-fan: RC Mechelen eert overleden supporter

Man van achter de kazerne werd levenslang Racing-fan: RC Mechelen eert overleden supporter

19:10
1
Eindelijk goed nieuws voor Lukaku: Rode Duivel zet grote stap vooruit

Eindelijk goed nieuws voor Lukaku: Rode Duivel zet grote stap vooruit

19:00
Opnieuw pech voor Besnik Hasi: Anderlecht-aanvaller enkele weken buiten strijd

Opnieuw pech voor Besnik Hasi: Anderlecht-aanvaller enkele weken buiten strijd

13:30
3
Een voorbeeld voor vele andere clubs: Union kondigt groot nieuws aan na historisch seizoen

Een voorbeeld voor vele andere clubs: Union kondigt groot nieuws aan na historisch seizoen

17:20
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 20:45 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 02/11 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 02/11 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

bink bink over Standard doet heel goede zaak en klopt Charleroi in Waalse derby M.Suarez M.Suarez over "We hebben een goeie Thorgan, maar dat volstaat niet" - Hasi windt er geen doekjes om Impala Impala over Krijgt Antwerp alsnog drie punten na nederlaag tegen Standard? Rouches riskeren sancties Jacques1963. Jacques1963. over Johan Boskamp fileert Anderlecht, maar begrijpt de supporters ook niet: "Ik vind het belachelijk" deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over "We zullen die uitwedstrijd boycotten": Fans van KRC Genk komen met sterk signaal Joris impe Joris impe over Icoon is duidelijk in zijn analyse van Anderlecht: "Hasi ontslaan zou alleen maar voor meer chaos zorgen" Joris impe Joris impe over Dit is verrassend: Premier League-interesse voor bankzitter van Club Brugge Joris impe Joris impe over Nainggolan heel openhartig over zijn moeilijke jeugd: "Ik was een minigangster" BFL BFL over Een voorbeeld voor vele andere clubs: Union kondigt groot nieuws aan na historisch seizoen FC BRUGES FC BRUGES over Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved