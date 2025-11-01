Lierse-aanvoerder scoort twee owngoals tegen Lommel: "Het is onvoorstelbaar, dat hou je niet voor mogelijk"

Lierse en Lommel SK zorgden vrijdagavond voor spektakel in de Challenger Pro League. De wedstrijd eindigde op 4-4, met doelpunten in de slotfase en twee eigen treffers van Lierse-aanvoerder Pietro Perdichizzi.

Lierse kwam drie keer op voorsprong, maar telkens maakte Lommel gelijk. Twee keer gebeurde dat via een eigen doelpunt. Nadien kwamen de bezoekers op 3-4 en wist Adinany in het absolute slot de 4-4 binnen te koppen.

Lierse-aanvoerder tikt het leer twee keer in eigen doel

"Tja, het gevoel is heel dubbel", zei Pietro Perdichizzi bij Het Nieuwsblad. "Scoor je drie keer voor eigen volk, dan moet je simpelweg winnen. Maar het is onvoorstelbaar hoeveel pech we over ons heen kregen."

Hijzelf was verantwoordelijk voor de twee eigen doelpunten. "Die twee owngoals, dat hou je niet voor mogelijk", zegt de Lierse-aanvoerder. "Speel nog tien keer dezelfde ballen en ze leveren geen doelpunt op voor Lommel. En dan mogen we uiteindelijk nog blij zijn met die late treffer."

Perdichizzi ziet genoeg kwaliteit in de groep om punten te blijven pakken. "Een nieuwe nederlaag had ons pijn gedaan en verdienden we ook niet. In feite was die late gelijkmaker niet meer dan gerechtigheid. Meer zelfs, we hadden de drie punten voor het grijpen."