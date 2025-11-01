'Transferbom op Anderlecht? Amper 26, maar terugkeer naar Lotto Park mogelijk'

Anderlecht zou interesse tonen in een terugkeer van Sebastiaan Bornauw. De centrale verdediger van Leeds United komt weinig aan spelen toe en zou via familiale connecties opnieuw in beeld zijn bij zijn ex-club.

Volgens Transferfeed is Anderlecht mogelijk geïnteresseerd in een transfer van Sebastiaan Bornauw. De 26-jarige Belg speelt momenteel bij Leeds United, waar hij afgelopen zomer werd aangetrokken van VfL Wolfsburg voor een bedrag van zes miljoen euro. Zijn speelminuten zijn tot dusver beperkt gebleven tot één volledige wedstrijd in de League Cup.

Bornauw op radar van Anderlecht

Bornauw heeft nog een contract tot juni 2029 bij Leeds, maar zijn beperkte inzetbaarheid in de Premier League zou aanleiding kunnen geven tot een vertrek. De verdediger kwam tot nu toe niet in actie in de competitie. Anderlecht zou op zoek zijn naar een ervaren centrale verdediger en ziet in Bornauw een potentiële versterking.

Een bijkomende factor in het dossier is de rol van Kenneth Bornauw, de vader van de speler. Hij neemt een functie binnen de sportieve structuur van Anderlecht op. Die familiale band zou de onderhandelingen kunnen vergemakkelijken.

Bornauw heeft vier caps voor de Belgische nationale ploeg en wil zich opnieuw in de kijker spelen met het oog op het WK van 2026. Een transfer naar Anderlecht zou hem meer speelgelegenheid kunnen bieden.

Contractuele situatie en sportieve noodzaak

De centrale verdediger begon zijn professionele carrière bij Anderlecht en maakte in 2019 de overstap naar FC Köln. Via Duitsland belandde hij bij Wolfsburg en vervolgens bij Leeds. De transfer is voorlopig niet bevestigd door andere media. Transferfeed benadrukt dat het gerucht afkomstig is uit een podcast rond Leeds United.