Besnik Hasi neemt het op voor speler die veel kritiek krijgt: "Hij is top, hij is onze patron"

Thorgan Hazard kreeg de voorbije weken zijn deel van de kritiek, maar na de 3-1-zege tegen KV Mechelen nam Anderlecht-coach Besnik Hasi het nadrukkelijk voor hem op. De trainer benadrukte hoe belangrijk de 32-jarige middenvelder is voor zijn elftal.

“Thorgan moet je geen boost geven, die is er altijd", zei Hasi. “Hij heeft een topmotor, maakt altijd zijn loopjes en levert een enorme output. In dat opzicht zit hij bij de besten van allemaal.”

Hazard miste tegen Mechelen weliswaar enkele kansen, maar was bij nagenoeg elke aanval betrokken. Voor Hasi is dat wat telt. “Hij moet zijn vrijheid krijgen binnen onze structuur,” legde de coach uit. “We hebben daarin een gemeenschappelijke taal gevonden. Hij begrijpt wat ik wil, en ik weet wat hij nodig heeft om te renderen.”

Hasi haalt hem zelden of nooit naar de kant, ook niet wanneer de intensiteit hoog ligt. “Thorgan is iemand die negentig minuten kan blijven gaan", aldus de trainer. “Hij heeft dat loopvermogen en die mentaliteit die je nodig hebt op topniveau.”

Thorgan Hazard is top volgens Hasi

Volgens Hasi is zijn middenvelder ook een echte leider geworden in het spel van Anderlecht. “Vandaag was hij een patron. Hij eist de bal op wanneer het moeilijk wordt, en dat is wat grote spelers doen. Hij verschuilt zich niet, integendeel: hij wil het verschil maken. Dat straalt vertrouwen uit naar de rest van de ploeg.”





Hazard lijkt bovendien opnieuw plezier te vinden in zijn voetbal. “Hij en ik weten dat hij belangrijk kan zijn als hij zijn spelvreugde terugvindt", zei Hasi. “En ik zie dat nu elke week meer en meer. Hij speelt met een glimlach, neemt initiatief, en dat maakt ons als team beter.”

Besnik Hasi liet er na afloop geen twijfel over bestaan: Thorgan Hazard is voor hem onmisbaar. “Thorgan is top", besloot hij. “Heel blij dat we die hebben. Met zijn ervaring, zijn loopvermogen en zijn creativiteit is hij één van de motoren van dit Anderlecht.”

