Van Beveren ... naar Barcelona: "Meer goede dan slechte zaken gezien"

Club NXT ging dit weekend onderuit tegen SK Beveren. Geen onlogische nederlaag gezien de vorm van de Waaslanders. Maar er moet toch stilaan iets gaan gebeuren, zo lijkt het wel.

Club NXT wacht nog steeds op zijn eerste zege in de Challenger Pro League. Na twaalf speeldagen werden nog steeds maar 4 punten gepakt en zo staat het team voorlaatste in de competitie.

Club Brugge heeft punten nodig

Enkel Olympic Charleroi doet nog slechter op dit moment, met amper drie punten. En dus is er werk aan de winkel voor de Bruggelingen, al ziet de coach alvast positieve zaken.

“We slikten twee domme goals die te vermijden waren. Dat is leergeld dat we betalen. Na de rust hadden we wel veel meer controle", aldus coach De Roeck na de nederlaag in Het Nieuwsblad.

Het negatieve rond Club NXT breken

De coach wil het negatieve dat rond te ploeg hangt breken. En hij ziet stilaan positieve punten wat dat betreft, al moeten er natuurlijk nog stappen gezet worden ondanks de progressie die er momenteel al is.

"Hoe dan ook vind ik dat we stappen zetten en dat er meer positieve dan negatieve punten zijn", aldus nog de oefenmeester van Club NXT. Deze week komt Barcelona op bezoek in de Youth League, een nieuwe mooie test.