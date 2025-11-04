Patrick Goots kan er niet mee lachen en heeft duidelijke boodschap voor fans van Westerlo

Foto: © photonews
Na de competitienederlaag van Westerlo tegen KRC Genk moesten spelers en staf zich verantwoorden tegenover de eigen aanhang. Ook ondervoorzitter Hasan Cetinkaya werd daarbij aangesproken. Analist Patrick Goots uitte zijn mening over deze gang van zaken.

Goots noemt confrontatie met fans overdreven

De 1-0-nederlaag tegen Genk leidde tot een directe confrontatie tussen supporters en clubvertegenwoordigers. Volgens Goots was dat niet gepast gezien het wedstrijdverloop. “Ik vond het erover”, stelt hij in Gazet van Antwerpen. De analist erkent dat supporters recht hebben op kritiek bij slechte prestaties, maar vond dat in dit geval niet van toepassing.

Goots wees op de tweede helft van Westerlo, die volgens hem degelijk was. Hij gaf aan dat de spelers weinig te verwijten viel. Daarbij benadrukte hij de sterkte van de tegenstander. “Je mag niet vergeten dat je tegen Genk speelt hé, een topclub die zou moeten meedingen naar de landstitel”, klinkt het.

De analist vindt het ongepast dat de spelers zich moesten verantwoorden na een wedstrijd tegen een ploeg van dat niveau. Hij noemt het een overdreven reactie, maar voegt eraan toe dat dergelijke situaties steeds vaker voorkomen in het huidige voetbalmilieu.

Impact van bekeruitschakeling volgens Goots

Goots verwijst ook naar de recente uitschakeling van Westerlo in de bekercompetitie. De club verloor van Beerschot en was daarmee de enige eersteklasser die werd uitgeschakeld. Volgens hem heeft die nederlaag een zware impact gehad op de achterban. “Ik denk dat de bekeruitschakeling tegen Beerschot – als enige eersteklasser – er zwaar heeft ingehakt”, stelt hij.

De teleurstelling bij de supporters lijkt zich te hebben opgestapeld, waardoor de reactie na de nederlaag tegen Genk intenser was. Goots begrijpt dat emoties meespelen, maar pleit voor meer nuance in de beoordeling van prestaties. De analist roept op tot realisme bij de fans van Westerlo.

