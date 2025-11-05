Verrassend! KV Mechelen-speler is de beste van de Pro League volgens bekende sportstatistiekwebsite

Hans Vanaken, Promise David of toch Nilson Angulo? Allemaal komen ze te kort om de beste van de competitie te zijn. Dat is toch zo volgens een bekende sportstatistiekwebsite die met algoritmen de prestaties van spelers een beoordeling geeft.

Het is bijna een onmogelijke vraag: 'Wie is de beste speler in de Jupiler Pro League tot nu toe?'. Namen als Hans Vanaken, Bryan Heynen, Promise David, Christian Tzolis of Nilson Angulo zullen de revue passeren, maar de echte nummer één is toch een verrassing als we Sofascore moeten geloven.

Nacho Miras krijgt beste beoordeling

Volgens die website is niemand minder dan Nacho Miras de beste speler van onze competitie. De 28-jarige doelman staat tussen de palen bij KV Mechelen. Dit seizoen speelde hij acht wedstrijden en kreeg de Spanjaard zeven tegendoelpunten.

9,4 beoordeling tegen Union

Bijna één tegendoelpunt per wedstrijd. Toch kreeg de doelman telkens een goede beoordeling op Sofascore. Tegen Union kreeg hij een 9,4 op 10. In de andere zes wedstrijden kreeg hij een beoordeling hoger dan zeven of zelfs hoger dan acht.

Peano en Vanaken vervolledigen de top drie

Met een gemiddelde beoordeling van 7,90 staat Nacho Miras op eenzame hoogte. La Louvière-doelman Marcos Hernán Peano staat tweede met een gemiddelde beoordeling van 7,55. Hans Vanaken vervolledigt de top drie met een score van 7,52.

Vrije transfer

Nacho Miras streek in januari neer in Mechelen. Miras zat zonder club na het faillissement van zijn vorige werkgever KMSK Deinze. 'De doelman genoot zijn opleiding bij Granada CF. In 2015 verliet hij zijn thuisland voor de Verenigde Staten om zo voetbal te kunnen combineren met zijn studies. In 2022 belandde hij bij het intussen teloorgegane KMSK Deinze, waar hij tot eind 2024 het doel verdedigde,' staat te lezen op de website van KV Mechelen.