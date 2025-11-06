Celtic heeft beslist: 'Schotse topclub kiest tussen Hayen en voormalige assistent van... Club Brugge'

Celtic FC heeft nog steeds geen nieuwe coach. Nicky Hayen is nog steeds één van de absolute topfavorieten. Al is er nog één andere kandidaat die héél véél kans maakt.

We schreven eerder al dat Celtic FC in de richting van Nicky Hayen kijkt om Brendan Rodgers op te volgen. "Ik ben gelukkig bij Club Brugge", liet de coach al weten over die interesse. "Maar in het voetbal zeg je nooit nooit."

Hayen was al één van de topkandidaten. En dat zal niet verminderd zijn. Ook The Bhoys hebben gezien hoe Hayen Hansi Flick op tactisch vlak heeft afgetroefd. Club Brugge had zelfs meer dan een punt verdiend tegen FC Barcelona.

Nog twee topkandidaten: Hayen en...

Volgens Schotse media heeft Celtic momenteel twee topkandidaten voor de job op het oog. Hayen en… Efrain Juarez. En ook die naam doet een belletje rinkelen. De 37-jarige Mexicaan was de assistent van Ronny Deila bij Standard en… Club Brugge.

Juarez is momenteel aan de slag bij UNAM Pumas in zijn thuisland. Hij liet zelf ook al weten dat hij niet afkerig staat tegenover een terugkeer naar Europa.

... een voormalige assistent-coach van Club Brugge

Heeft Juarez misschien zelfs een streepje voor? De Mexicaan kent Celtic Park alvast héél goed. Tussen 2010 en 2012 voetbalde hij namelijk voor Celtic. Wordt het de coach van Club Brugge of de voormalige assistent-coach van Club Brugge voor de Schotse topclub?

