Celtic heeft beslist: 'Schotse topclub kiest tussen Hayen en voormalige assistent van... Club Brugge'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Celtic heeft beslist: 'Schotse topclub kiest tussen Hayen en voormalige assistent van... Club Brugge'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Celtic FC heeft nog steeds geen nieuwe coach. Nicky Hayen is nog steeds één van de absolute topfavorieten. Al is er nog één andere kandidaat die héél véél kans maakt.

We schreven eerder al dat Celtic FC in de richting van Nicky Hayen kijkt om Brendan Rodgers op te volgen. "Ik ben gelukkig bij Club Brugge", liet de coach al weten over die interesse. "Maar in het voetbal zeg je nooit nooit."

Hayen was al één van de topkandidaten. En dat zal niet verminderd zijn. Ook The Bhoys hebben gezien hoe Hayen Hansi Flick op tactisch vlak heeft afgetroefd. Club Brugge had zelfs meer dan een punt verdiend tegen FC Barcelona. 

Nog twee topkandidaten: Hayen en...

Volgens Schotse media heeft Celtic momenteel twee topkandidaten voor de job op het oog. Hayen en… Efrain Juarez. En ook die naam doet een belletje rinkelen. De 37-jarige Mexicaan was de assistent van Ronny Deila bij Standard en… Club Brugge.

Juarez is momenteel aan de slag bij UNAM Pumas in zijn thuisland. Hij liet zelf ook al weten dat hij niet afkerig staat tegenover een terugkeer naar Europa. 

... een voormalige assistent-coach van Club Brugge

Heeft Juarez misschien zelfs een streepje voor? De Mexicaan kent Celtic Park alvast héél goed. Tussen 2010 en 2012 voetbalde hij namelijk voor Celtic. Wordt het de coach van Club Brugge of de voormalige assistent-coach van Club Brugge voor de Schotse topclub?
 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Celtic Glasgow
Nicky Hayen
Efrain Juarez

Meer nieuws

VAR die doelpunt van Vermant afkeurde in Club Brugge-Barcelona heeft een 'twijfelachtige' reputatie

VAR die doelpunt van Vermant afkeurde in Club Brugge-Barcelona heeft een 'twijfelachtige' reputatie

19:00
1
Zulte Waregem kan weer helemaal rekenen op steunpilaar

Zulte Waregem kan weer helemaal rekenen op steunpilaar

19:30
Minder punten dan vorig seizoen, maar Club Brugge is wel goed op weg naar de top 24 Analyse

Minder punten dan vorig seizoen, maar Club Brugge is wel goed op weg naar de top 24

17:15
1
Cristiano Ronaldo verrast door aankondiging te doen over pensioen én laat ons meekijken in zijn toekomst

Cristiano Ronaldo verrast door aankondiging te doen over pensioen én laat ons meekijken in zijn toekomst

19:20
Hans Vanaken kan tegen Anderlecht - alweer - geschiedenis schrijven

Hans Vanaken kan tegen Anderlecht - alweer - geschiedenis schrijven

18:20
Anderlecht en verrassende club bovenaan qua bezettingsgraad: de belangrijkste stadioncijfers op een rijtje Analyse

Anderlecht en verrassende club bovenaan qua bezettingsgraad: de belangrijkste stadioncijfers op een rijtje

18:40
1
Romeo Vermant bezorgt Barcelona nieuwe opdoffer na gelijkspel

Romeo Vermant bezorgt Barcelona nieuwe opdoffer na gelijkspel

16:29
Jeugdproduct Beerschot en doorgebroken bij Gent, maar... "Bericht van de Belgische bond zelfs niet opengedaan"

Jeugdproduct Beerschot en doorgebroken bij Gent, maar... "Bericht van de Belgische bond zelfs niet opengedaan"

18:00
Kompany aast op nieuwe topaanvaller bij Bayern München, maar heeft concurrentie van Barça en Tottenham

Kompany aast op nieuwe topaanvaller bij Bayern München, maar heeft concurrentie van Barça en Tottenham

17:00
Jonge Duivels walsen over Fiji op WK, maar héél vreemde rode kaart overschaduwt gala-avond

Jonge Duivels walsen over Fiji op WK, maar héél vreemde rode kaart overschaduwt gala-avond

17:41
We zijn halfweg: zoveel kans maken Union en Club Brugge nog in de Champions League Analyse

We zijn halfweg: zoveel kans maken Union en Club Brugge nog in de Champions League

14:40
FIFA wil Donald Trump dan toch zijn zo begeerde prijs geven (al is hij veel minder waard)

FIFA wil Donald Trump dan toch zijn zo begeerde prijs geven (al is hij veel minder waard)

17:20
"De grootste miskoop ooit van Club Brugge"? Zou Nederlandse journalist gisteren ook gekeken hebben?

"De grootste miskoop ooit van Club Brugge"? Zou Nederlandse journalist gisteren ook gekeken hebben?

14:20
6
Nicky Hayen glundert van trots: "Nieuwe pagina aan ons boek met historische prestaties" Reactie

Nicky Hayen glundert van trots: "Nieuwe pagina aan ons boek met historische prestaties"

05:30
2
Ajax neemt "pijnlijke" beslissing na slechte seizoensstart: crisis op hoogtepunt

Ajax neemt "pijnlijke" beslissing na slechte seizoensstart: crisis op hoogtepunt

17:07
Hein Vanhaezebrouck vol lof voor Nicky Hayen én voor de man die hem telkens meer verbaast: "Onvoorstelbaar"

Hein Vanhaezebrouck vol lof voor Nicky Hayen én voor de man die hem telkens meer verbaast: "Onvoorstelbaar"

13:30
3
Nordin Jackers is helder over owngoal Tzolis, maar onthult ook wat hij achteraf zei tegen Seys Reactie

Nordin Jackers is helder over owngoal Tzolis, maar onthult ook wat hij achteraf zei tegen Seys

13:15
Anderlecht ziet definitief af van komst voormalig toptalent

Anderlecht ziet definitief af van komst voormalig toptalent

16:00
Enorme verrassing in selectie van Rudi Garcia? Deze jongen verandert wellicht van gedachten

Enorme verrassing in selectie van Rudi Garcia? Deze jongen verandert wellicht van gedachten

15:30
Supporters-incident zindert na in Brugge en er wordt drastische beslissing genomen: "Dit was het breekpunt"

Supporters-incident zindert na in Brugge en er wordt drastische beslissing genomen: "Dit was het breekpunt"

12:40
23
De werken van Vincent Kompany: wat hij heeft veranderd bij Bayern München om van hen deze machine te maken Analyse

De werken van Vincent Kompany: wat hij heeft veranderd bij Bayern München om van hen deze machine te maken

15:00
1
Werd de 4-3 van Vermant terecht afgekeurd? Ex-scheidsrechter Tim Pots is heel duidelijk

Werd de 4-3 van Vermant terecht afgekeurd? Ex-scheidsrechter Tim Pots is heel duidelijk

12:20
8
In Nederland zullen monden openvallen: Carlos Forbs maakt kans op heel prestigieuze prijs na clash met Barça

In Nederland zullen monden openvallen: Carlos Forbs maakt kans op heel prestigieuze prijs na clash met Barça

12:00
4
Lucas Stassin mag dromen van transfer naar Premier League

Lucas Stassin mag dromen van transfer naar Premier League

14:00
Dender-spits verrast met opvallende onthulling: "Vincent Kompany wou me naar Anderlecht halen"

Dender-spits verrast met opvallende onthulling: "Vincent Kompany wou me naar Anderlecht halen"

14:30
Dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 14: Anderlecht-Club Brugge krijgt Champions League-ref

Dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 14: Anderlecht-Club Brugge krijgt Champions League-ref

13:00
Tactisch afgetroefd door Club-coach Nicky Hayen? Barça-coach Hansi Flick trekt zijn conclusies

Tactisch afgetroefd door Club-coach Nicky Hayen? Barça-coach Hansi Flick trekt zijn conclusies

11:20
4
"Een collectieve mislukking": Fermin Lopez is keihard na gelijkspel tegen Club Brugge

"Een collectieve mislukking": Fermin Lopez is keihard na gelijkspel tegen Club Brugge

11:00
5
Anderlecht-huurling Keisuke Goto en Leo Kokubo krijgen fantastisch nieuws te horen bij STVV

Anderlecht-huurling Keisuke Goto en Leo Kokubo krijgen fantastisch nieuws te horen bij STVV

13:50
3
🎥 Met een kusje voor het thuispubliek: Lamine Yamal is duidelijk over fel boegeroep van Club-fans

🎥 Met een kusje voor het thuispubliek: Lamine Yamal is duidelijk over fel boegeroep van Club-fans

10:00
56
"Ik zie vuur, ik zie passie": lost man van 22 miljoen euro de problemen van Dender op?

"Ik zie vuur, ik zie passie": lost man van 22 miljoen euro de problemen van Dender op?

12:50
1
Pijnlijk: Barcelona-speler loopt gebroken neus op na duel met Vermant

Pijnlijk: Barcelona-speler loopt gebroken neus op na duel met Vermant

09:30
2
Joaquin Seys blijft kritisch voor zichzelf na topwedstrijd tegen Lamine Yamal Reactie

Joaquin Seys blijft kritisch voor zichzelf na topwedstrijd tegen Lamine Yamal

08:45
9
"Club Brugge is bestolen": drievoudig Ballon d'Or-winnaar laat er geen twijfel over bestaan

"Club Brugge is bestolen": drievoudig Ballon d'Or-winnaar laat er geen twijfel over bestaan

09:00
17
Hoe de woorden van Sam Baro een enorme impact kunnen hebben op ... Royal Antwerp FC

Hoe de woorden van Sam Baro een enorme impact kunnen hebben op ... Royal Antwerp FC

11:40
6
Spaanse kranten zijn genadeloos en gaan helemaal los na Club-Barça

Spaanse kranten zijn genadeloos en gaan helemaal los na Club-Barça

08:40
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 4
Slavia Praag Slavia Praag 0-3 Arsenal Arsenal
Napoli Napoli 0-0 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Tottenham Tottenham 4-0 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Juventus Juventus 1-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Liverpool FC Liverpool FC 1-0 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 1-2 Bayern München Bayern München
Bodø Glimt Bodø Glimt 0-1 Monaco Monaco
Atlético Madrid Atlético Madrid 3-1 Union SG Union SG
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 1-1 PSV PSV
FK Qarabag FK Qarabag 2-2 Chelsea Chelsea
Pafos FC Pafos FC 1-0 Villarreal Villarreal
Inter Milaan Inter Milaan 2-1 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle United Newcastle United 2-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Ajax Ajax 0-3 Galatasaray Galatasaray
Club Brugge Club Brugge 3-3 Barcelona Barcelona
Manchester City Manchester City 4-1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Marseille Marseille 0-1 Atalanta Atalanta
SL Benfica SL Benfica 0-1 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen

Nieuwste reacties

lucas lucas over "De grootste miskoop ooit van Club Brugge"? Zou Nederlandse journalist gisteren ook gekeken hebben? FC BRUGES FC BRUGES over Minder punten dan vorig seizoen, maar Club Brugge is wel goed op weg naar de top 24 FC BRUGES FC BRUGES over Anderlecht en verrassende club bovenaan qua bezettingsgraad: de belangrijkste stadioncijfers op een rijtje Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over VAR die doelpunt van Vermant afkeurde in Club Brugge-Barcelona heeft een 'twijfelachtige' reputatie Standard 2.0 Standard 2.0 over Rudi Garcia gaat er ongetwijfeld rekening mee houden: Rode Duivel allerlaatste en in de problemen The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over 🎥 Met een kusje voor het thuispubliek: Lamine Yamal is duidelijk over fel boegeroep van Club-fans Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Werd de 4-3 van Vermant terecht afgekeurd? Ex-scheidsrechter Tim Pots is heel duidelijk JaKu JaKu over Supporters-incident zindert na in Brugge en er wordt drastische beslissing genomen: "Dit was het breekpunt" DINAMO ZAGREB DINAMO ZAGREB over "Club Brugge is bestolen": drievoudig Ballon d'Or-winnaar laat er geen twijfel over bestaan Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp zit op een kantelpunt: krijgt Stef Wils zijn allerlaatste kans? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved