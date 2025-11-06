Sportief directeur van Manchester United praat voor het eerst openlijk over transfer van Senne Lammens

Sportief directeur van Manchester United praat voor het eerst openlijk over transfer van Senne Lammens
Senne Lammens maakt indruk bij Manchester United. Nochtans werd onze landgenoot enkele weken geleden nog neergezet als paniektransfer. Jason Wilcox ontkent dat gerucht stellig.

Ook Senne Lammens begrijpt dat er vragen werden gesteld bij zijn transfer naar Manchester United. En niet enkel omdat The Red Devils pas in de laatste uren van de zomermercato in gang schoten.

Doorheen de zomermaanden stonden ook onder anderen Gianluigi Donnarumma en Emiliano Martinez op de radar. Uiteindelijk trok eerstgenoemde naar Manchester City en bleef de Argentijn bij Aston Villa.

Senne Lammens was absoluut géén paniektransfer

Jason Wilcox

"Maar Lammens was absoluut géén paniektransfer", benadrukt Jason Wilcox in de Engelse media. "We kijken constant naar spelers met potentieel. Senne was beschikbaar en we hebben besloten om in actie te schieten."

The Red Devils hadden onze landgenoot al langer op de radar. "Tony Coton (ex-doelman van Manchester United en vandaag aan de slag als scout, nvdr.) was al meer dan twaalf maanden aan het aandringen op zijn komst."

Toptransfer

"Tony liet me meermaals weten dat Lammens een toptransfer voor ons zou zijn", besluit de sportief directeur van Manchester United. "Hij is alvast goed begonnen. Nu moet hij dat niveau zien aan te houden."

